Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 мая 2020 года: что известно на данный момент

Коронавирус в ДНР выявлен у 7 жителей Республики за сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Все положительные результаты исследования на коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 2 медицинских работников и 1 ребенок - девочка, контактная с дедушкой, у которого ранее был обнаружен Covid-19, - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 539 жителей. Из этого числа выздоровели и были выписаны из больницы 134 человека. Зарегистрировано 18 летальных случаев. 387 пациентов продолжают лечение.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Тем временем в Донецкой Народной Республике действует режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Остаются закрытыми поселок Новый Свет, что в Старобешево и Новоазовский район. В связи с этим отодвигается дата начала курортного сезона. Общественный транспорт, магазины, рынки и объекты предоставления услуг работают в штатном режиме при соблюдении всех требований и норм.

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