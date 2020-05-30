2020-05-30T11:57:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 30 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 30 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус был выявлен у 405 жителей РеспубликиЗа все время коронавирус был выявлен у 405 жителей РеспубликиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ЛНР выявлен еще у девяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

В Луганской Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено девять новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении министерства.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом были выписаны 18 пациентов.

За все время коронавирусная инфекция в Республике была выявлена у 405 жителей.

- По состоянию на 9.00 30 мая всего 405 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики, - сказали в здравоохранительном учреждении ЛНР.

Стоит отметить, что из числа зараженных – 306 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Всего по состоянию на 30 мая зарегистрировано шесть летальных случаев.

- Министерство здравоохранения ЛНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - обратились к жителям в министерстве здравоохранения Республики.

Напомним, что на больше территории Луганской Народной Республики сняли режим строгой самоизоляции. Возобновлена работа рынков, торговых центров и объектов предоставления услуг.

Также ограничения на передвижения сняты в прифронтовом поселке Фрунзе, что в Славяносербском районе. Действие строгой самоизоляции для жителей сохраняется в Свердловске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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