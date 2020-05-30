Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 мая 2020 года: что известно на данный момент

На 30 мая по состоянию на 10.00 в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 532 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

- Согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19, - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Три случая заболевания коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Российской Федерации. Другие положительные результаты исследования на коронавирусную инфекцию были выявлены у тех, кто контактировал с ранее заболевшими, среди них тринадцать медицинских работников и один ребенок. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

- Судя по ситуации в мире, коронавирус пришел надолго. По крайней мере, ни на месяц и ни на два. В Китае с активным распространением нового коронавируса боролись три месяца. Сейчас там есть еще раз заразившиеся COVID-19. В Китае прогнозируют уже вторую волну эпидемии. Думаю, что у нас коронавирус может пойти на спад летом, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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