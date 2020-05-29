2020-05-29T09:14:30+03:00
Общество

Сезон дождей затянулся: Когда в Донецк придет тепло

Какой обещает быть погода в июне
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Зато после грозы весной бывают фантастические радуги. Фото: Евгении КарпачевойЗато после грозы весной бывают фантастические радуги. Фото: Евгении Карпачевой
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Дончане, вдохновленные теплой зимой и знойным началом весны, предвкушали, что местные персики и абрикосы поспеют к июню. Да не тут-то было!

Не зря говорят, не было зимы, не будет и весны. Народ он наблюдательный! И май это доказал. Редкий день обходится без дождя, а дневная температура едва достигает 20 градусов. Дачники ворчат и привычно предсказывают плохой урожай. Любители шашлыков скорбно смотрят на небо. И только все зеленое радуется и растет пышным цветом.

Молодости любая погода в радость. Фото: Евгении Карпачевой

Молодости любая погода в радость. Фото: Евгении Карпачевой

Так, когда ждать солнышко в наши края? Итак, синоптики обещают, что теплеть начнет к концу первой недели июня. И хотя тучки и дожди совсем не оставят дончан, но столбик термометра уже 8 июня заметно поднимется и достигнет отметки +26. К середине июня он достигнет +30 днем и +20 – ночью.

Дончане устали от сырости. Фото: Евгении Карпачевой

Дончане устали от сырости. Фото: Евгении Карпачевой

В целом июнь обещает быть вполне комфортным с редкими дождями и температурой не выше +29.

А вот июль и август будут традиционно знойными. Во всяком случае, это нам обещают синоптики.

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Об этом сообщают пользователи соцсетей [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU

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