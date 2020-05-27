2020-05-27T19:25:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 27 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 27 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в ЛНР диагностировали 384 случая заражения коронавирусомЗа все время в ЛНР диагностировали 384 случая заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с коронавирусом в ЛНР небольшими темпами, но налаживается. На заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии было принято несколько решений, которые послабили режим повышенной готовности.

С 1 июня в Луганской Народной Республике возобновляется движение междугороднего общественного транспорта.

- На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии, заслушав доклады министра здравоохранения Наталии Пащенко и главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с Covid-19, - говорится в сообщении Правиельства ЛНР.

Отмечается, что передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта, с учетом соблюдения возможно при условии принятых норм по предотвращению распространения коронавируса.

Также в прифронтовом поселке Фрунзе, что в Славяносербском районе, отменят строгий режим самоизоляции.

- Ввиду стабилизации эпидемической обстановки в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района строгий режим самоизоляции граждан будет снят с 23.00 часов 27 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с 1 июня возобновляется работа государственных нотариусов и прием документов в БТИ. Сняты ограничения на посещение кладбищ.

Однако режим строгой самоизоляции сохранен в Свердловске.

- Согласно решению комиссии, отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан. На сегодняшний день это только город Свердловск, где сохраняется напряженная ситуация по Covid-19, - заявили в Правительстве Республики.

По данным на 25 мая, в Луганской Народной Республике зарегистрировано 384 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 179 человек, летальных случаев – пять, - рассказали в Минздраве ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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