Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 мая 2020 года: что известно на данный момент
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 26 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Согласно проведенным исследованиям 26 мая, выявлено 26 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.
В Минздраве Республики отметили, что один случай заболевания был диагностирован у двухлетнего ребенка.
- Коронавирус обнаружен у ребенка, в возрасте 2 лет, ранее прибывшего из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат, - рассказали в ведомстве.
Другие положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее.
- Среди них 10 медицинских работников и 1 учащийся «Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Республики.
В министерстве здравоохранения рассказали, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
- За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 5 человек, - говорят в Минздраве. - Кроме того, зарегистрирован один летальный случай – мужчина в возрасте 70 лет.
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 435 жителей. Из этого числа выздоровели и были выписаны из больницы 108 пациентов. Зарегистрировано 14 летальных случаев. 313 пациентов продолжают лечение.
В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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