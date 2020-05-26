2020-05-26T13:02:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 26 мая 2020 года: новых случаев за сутки не выявили

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 26 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Коронавирус в ЛНР за прошедшие сутки выявлен не былКоронавирус в ЛНР за прошедшие сутки выявлен не былФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в ЛНР за прошедшие сутки выявлен не был. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- Министерство здравоохранения информирует, что в ЛНР, согласно проведенным исследованиям 25 мая, выявлено 0 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Республике была диагностирована у 384 жителей. Из этого числа 184 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Зафиксировано шесть летальных случаев. Лечение продолжают 194 пациента.

- При первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - обратились к жителям в министерстве здравоохранения ЛНР.

Напомним, до 11 мая в Луганской Народной Республике действовал строгий режим самоизоляции. С 12 мая было принято решение - возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

Жители Республики продолжают соблюдать меры, которые помогают обезопасить себя от заражения коронавирусом. В том числе - это использование масок и перчаток, а также следование советам медиков.

Тем временем, коронавирусная инфекция ДНР за все время была выявлена у 409 жителей: 103 человека выздоровели и были выписаны из больниц, зафиксировано 13 летальных случаев, лечение продолжают 293 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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