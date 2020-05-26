Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 мая 2020 года: Борьба с Covid-19 продолжается

В Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявлен у 24 жителей. При этом 24 мая тесты не проводились - лаборатория находилась на санобработке.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Также в Минздраве Республики уточнили, что за сутки по результатам двух отрицательных тестов был выписан 1 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая - мужчина в возрасте 72 лет и женщина в возрасте 71 года, - сообщили в ведомства.

За сутки по результатам двух отрицательных тестов был выписан 1 человек. Фото: mzdnr.ru

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 409 жителей: 103 человека выздоровели и были выписаны из больниц, зафиксировано 13 летальных случаев, лечение продолжают 293 пациента.

- Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в здравоохранительном ведомстве.

В Республике продолжает работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Тем временем в Донецкой Народной Республике действует режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Остаются закрытыми поселок Новый Свет, что в Старобешево и Новоазовский район. В связи с этим отодвигается дата начала курортного сезона. Общественный транспорт, магазины, рынки и объекты предоставления услуг работают в штатном режиме при соблюдении всех требований и норм.

Читайте также

Главный хранитель памяти о «солдатах слова» Донбасса Виктор Вовенко: Часто искал фронтовиков среди погибших, а находил в живых

Старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета отмечает шестидесятилетие своей деятельности (подробнее)