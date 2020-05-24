Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 мая 2020 года: что известно на данный момент

Коронавирус в ДНР выявили еще у 13 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 23 мая, выявлено 13 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В Минздраве ДНР отметили, что новое положительные результаты тестов на коронавирус были выявлены у людей, которые контактировали с ранее зараженными

- Среди них 6 медицинских работников и 2 ребенка, - говорят в министерстве. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в здравоохранительном учреждении Республики сообщили, что зарегистрирован один летальный случай.

- Скончался мужчина в возрасте 79 лет, - сказали в ведомстве.

За все время коронавирусная инфекция диагностирована у 385 жителей. Из них 102 пациента выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 10 летальных случаев.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

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