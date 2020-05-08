2020-05-08T16:26:32+03:00
Общество

В ДНР посвятили почтовые марки Москве, Киеву и Брестской крепости

Они вошли в серию «Города-герои»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Марки выпущены к серии "Города-герои". Фото: postdonbass.comМарки выпущены к серии "Города-герои". Фото: postdonbass.com
Изменить размер текста:

«Почта Донбасса» в преддверии Дня Победы выпустила новые художественные марки к серии «Города-герои». Они посвящены Москве, Киеве и Брестской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- На художественной почтовой марке № 195 «Слава городу-герою Киеву!» воспроизведено панорамное изображение одного из самых известных в Киеве памятников - монумента «Родина-мать», являющегося центральной скульптурой мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов», - рассказали на почте.

В композицию марки символично включили ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и георгиевской ленты.

- Присутствует также изображение герба ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость марки в размере 39 рублей, - сообщили в «Почте Донбасса»

«Слава городу-герою Киеву!» Фото: postdonbass.com

«Слава городу-герою Киеву!» Фото: postdonbass.com

Художественную почтовую марку № 196 «Слава городу-герою Москве!» украшает изображение Монумента Победы, расположенного на площади Победителей в Парке Победы на Поклонной горе.

- Тысячетонный трехгранный обелиск олицетворяет солдатский штык, поднимающийся на 141,8 метра: каждые 10 сантиметров памятника символизируют один день войны, - сказали в пресс-службе.

На художественной почтовой марке №197 «Слава Брестской крепости-герою!» изображен монумент «Мужество», являющийся центральным объектом архитектурного ансамбля «Брестская крепость-герой».

«Слава Брестской крепости-герою!» Фото: postdonbass.com

«Слава Брестской крепости-герою!» Фото: postdonbass.com

- Тираж каждой марки - 30 016 экземпляров, - говорят в «Почте Донбасса».

На предприятии отметили, что кроме марок введены в обращение и конверты первого дня: № 153 «Год Великой Победы. Город-герой Киев», № 154 «Год Великой Победы. Город-герой Москва», № 155 «Год Великой Победы. Брестская крепость-герой».

Город-герой Москва. Фото: postdonbass.com

Город-герой Москва. Фото: postdonbass.com

Город-герой Киев. Фото: postdonbass.com

Город-герой Киев. Фото: postdonbass.com

Брестская крепость-герой. Фото: postdonbass.com

Брестская крепость-герой. Фото: postdonbass.com

- Стоимость конверта в день ввода в обращение составляет 12 рублей. Тираж каждого конверта - 700 экземпляров, - рассказали в «Почте Донбасса».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Донецке 2020: что запланировано на 9 мая

Программа на День Победы в Донецке 2020 сформирована согласно сегодняшней обстановке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей
Драмтеатр подарит дончанам онлайн-концерт "Песни Победы"
В ДНР выпустили почтовую марку «Слава городу-герою Киеву!»
ВСУ минируют дороги в районе Петровского
Переговорщик от ЛНР в Минске Владислав Дейнего: Киевские власти откровенно пускают пыль в глаза всему европейскому сообществу
Бессмертный полк онлайн 2020 в ЛНР: жители Республики разместили на сайте больше двух тысяч историй
Украинская армия обстреляла ЛНР из артиллерии
ВСУ выпустили по ДНР 50 боеприпасов
Коронавирус в ДНР: в Минздраве сообщили о смерти медсестры
Отремонтированная пятая доменная печь на Енакиевском метзаводе выдала первый чугун
Погода в Луганске на день: 8 мая местами дождь, до 20 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 8 мая будет пасмурно и дождливо
Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»
Спецслужбы незалежной запугивают родственников украинского военного, перешедшего на сторону ДНР
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело на комбрига ВСУ, который отдал приказ обстрелять Саханку
В ДНР планируют наладить собственное производство зерновых батончиков и козинаков
Украинским журналистам запретили съемку сюжета о коронавирусе в расположениях ВСУ в Донбассе
«Песни, опаленные войной»: Большой народный онлайн концерт состоится 8 и 9 мая
В ДНР от украинского обстрела погиб военнослужащий, который эвакуировал раненых в Саханке
«Такого давно не было!» Директор школы Саханки рассказала подробности обстреле со стороны ВСУ
«Бессмертный полк» в Донецке 2020 пройдет в формате автопробега
Глава ДНР сделал заявление по факту ранения пятерых мирных жителей Республики
Юная художница из ЛНР стала лауреатом международного конкурса детских рисунков к 75-летию Победы
В Донецке бесплатно будут раздавать георгиевские ленточки: список адресов пунктов раздачи
В ДНР двое детей и трое взрослых ранены в результате обстрела ВСУ
Три человека ранены: ВСУ обстреляли гражданский автомобиль, который вез уголь в прифронтовой поселок ЛНР
К 75-летию Победы в ДНР выпустили тематическую почтовую карточку
В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»
ВСУ обстреляли село Березовское в ЛНР