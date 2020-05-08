В ДНР посвятили почтовые марки Москве, Киеву и Брестской крепости

«Почта Донбасса» в преддверии Дня Победы выпустила новые художественные марки к серии «Города-герои». Они посвящены Москве, Киеве и Брестской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- На художественной почтовой марке № 195 «Слава городу-герою Киеву!» воспроизведено панорамное изображение одного из самых известных в Киеве памятников - монумента «Родина-мать», являющегося центральной скульптурой мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов», - рассказали на почте.

В композицию марки символично включили ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и георгиевской ленты.

- Присутствует также изображение герба ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость марки в размере 39 рублей, - сообщили в «Почте Донбасса»

«Слава городу-герою Киеву!» Фото: postdonbass.com

Художественную почтовую марку № 196 «Слава городу-герою Москве!» украшает изображение Монумента Победы, расположенного на площади Победителей в Парке Победы на Поклонной горе.

- Тысячетонный трехгранный обелиск олицетворяет солдатский штык, поднимающийся на 141,8 метра: каждые 10 сантиметров памятника символизируют один день войны, - сказали в пресс-службе.

На художественной почтовой марке №197 «Слава Брестской крепости-герою!» изображен монумент «Мужество», являющийся центральным объектом архитектурного ансамбля «Брестская крепость-герой».

«Слава Брестской крепости-герою!» Фото: postdonbass.com

- Тираж каждой марки - 30 016 экземпляров, - говорят в «Почте Донбасса».

На предприятии отметили, что кроме марок введены в обращение и конверты первого дня: № 153 «Год Великой Победы. Город-герой Киев», № 154 «Год Великой Победы. Город-герой Москва», № 155 «Год Великой Победы. Брестская крепость-герой».

Город-герой Москва. Фото: postdonbass.com

Город-герой Киев. Фото: postdonbass.com

Брестская крепость-герой. Фото: postdonbass.com

- Стоимость конверта в день ввода в обращение составляет 12 рублей. Тираж каждого конверта - 700 экземпляров, - рассказали в «Почте Донбасса».

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