2020-05-07T11:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 7 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявлен у 147 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 147 жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у пяти жителей.

- Два положительных результата тестов на COVID-19 у лиц, недавно прибывших из Российской Федерации, - говорят в Минздраве Республики. - Остальные случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией у лиц из числа контактных с заболевшими ранее, в том числе у одного медицинского работника.

В здравоохранительном учреждении ДНР отметили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике зарегистрирована у 147 жителей.

- На лечении - 125 пациентов, выписаны – 18 человек, летальных случаев – 4, - уточнили в министерстве.

В Минздрав Республики напомнили, что при первых признаках ОРВИ жителям необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов, или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что в Республике продлены действующие до 30 апреля меры по противодействию коронавирусу до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

Ситуация с коронавирусом, на борьбу с которым нужно направлять все силы, не помеха для вооруженных формирований Украины. Они продолжают атаковать республики Донбасса. Продолжаются обстрелы мирных кварталов. Так, 4 мая в Александровке в результате со стороны ВСУ ранения получили четыре человека, трое из которых дети семи и десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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