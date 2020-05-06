Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 мая 2020 года: что известно на данный момент

Ежедневные сводки о количестве зараженных коронавирусом в ДНР продолжают обновляться. За прошлые сутки в Республике диагностировано девять новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 6 мая на 10.00 часов зарегистрированных и подтверждённых случаев Covid-19 на территории Донецкой Народной Республики 142, - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что количество выздоровевших увеличилось на одного человека – за все время от коронавируса выздоровели и были выписаны из больниц 17 жителей Республики. Лечение продолжает 121 человек.

За все время от коронавируса скончались четверо жителей Республики.

Напомним, в Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава Республики Денис Пушилин продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, для борьбы с которым нужно направлять все усилия, украинская сторона продолжает атаковать Республики Донбасса. Продолжаются обстрелы мирных кварталов. 4 мая в Александровке в результате украинского обстрела были ранены четыре человека, трое из которых дети семи и десяти лет.

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