2020-05-06T10:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 6 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Многие жители носят маски в том числе и на улицеМногие жители носят маски в том числе и на улицеФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Ежедневные сводки о количестве зараженных коронавирусом в ДНР продолжают обновляться. За прошлые сутки в Республике диагностировано девять новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 6 мая на 10.00 часов зарегистрированных и подтверждённых случаев Covid-19 на территории Донецкой Народной Республики 142, - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что количество выздоровевших увеличилось на одного человека – за все время от коронавируса выздоровели и были выписаны из больниц 17 жителей Республики. Лечение продолжает 121 человек.

За все время от коронавируса скончались четверо жителей Республики.

Напомним, в Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава Республики Денис Пушилин продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, для борьбы с которым нужно направлять все усилия, украинская сторона продолжает атаковать Республики Донбасса. Продолжаются обстрелы мирных кварталов. 4 мая в Александровке в результате украинского обстрела были ранены четыре человека, трое из которых дети семи и десяти лет.

Читайте также

Бабушка раненой девочки из Александровки: «Взрывной волной детей отбросило в другой угол комнаты»

4 мая в Александровке в результате удара киевских силовиков пострадали четыре человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вблизи с границей РФ начался ремонт плотины, поврежденной в 2014 году
Количество зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 142 человек
Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль
Авария оставила без воды 62 тысячи абонентов в ЛНР
Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР ожидается дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 6 мая будет +20 и дождь
67-летняя жительница Дружковки зарубила мужа и притворилась душевно больной
Лучшие представления Луганского цирка можно посмотреть в видеоверсии
Житель Шахтерска пытался изнасиловать девятилетнюю девочку
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Боевики 28-й бригады продолжают обстреливать жилые дома наших городов и сел
Глава ДНР Денис Пушилин: «Беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно!»
Стало известно, когда у школьников ЛНР завершится учебный год
Сбежал украинский солдат, который из пушки БМП ранил троих детей в Донецке
ЛНР и ДНР создадут энергетический концерн «Энергия Донбасса»
Что получат пенсионеры республик Донбасса после индексации пенсий на Украине
Бог болезнь отвел: В Святогорской лавре никто не заболел после Пасхального богослужения
От коронавируса в ЛНР умер врач-отоларинголог
Жизни троих раненных в Донецке девочек ничего не угрожает
Украинские военные сосредоточили огонь только на жителях Донецка
Коронавирусом в ДНР заболели еще пять жителей, в том числе двое детей
Двое украинских солдат погибли от взрыва в Марьинке, откуда стреляли по детям Донецка
МИД ДНР: Наблюдатели ОБСЕ отказались от осмотра пострадавших детей и места обстрела в Донецке
Погода в Луганске на день: 5 мая местами гроза, до 22 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 5 мая ожидается гроза и до +22 градусов
Число раненых в Донецке жителей выросло до четырех