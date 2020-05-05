Коронавирус в ЛНР, последние новости на 5 мая 2020 года: умер врач, количество зараженных возросло до 162

Медики ЛНР зарегистрировали 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. При этом один из врачей умер от коронавирусной пневмонии. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- За истекшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 18 человек: 15 человек - это город Луганск, все госпитализированы в четвертую городскую больницу. 13 из них - это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса и три случая: два человека из-за пределов ЛНР и один человек – это Свердловск, - уточнила министр.

От коронавируса в ЛНР умер врач-отоларинголог из Первомайска.

- К сожалению, мы понесли утрату. У нас констатирована смерть врача-отоларинголога из Первомайска. Это наш коллега 64 лет, который оказывал помощь пациентам, в том числе, как выяснилось, и с коронавирусной инфекцией, - сказала она.

Министр также сообщила, что у умершего врача 15 апреля был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. В начале мая больного перевели в четвертую городскую больницу Луганска на искусственную вентиляцию легких. И на этой неделе он скончался от коронавирусной пневмонии.

- Я хочу принести соболезнования близким и коллегам нашего доктора и хочу пожелать всем здоровья и как можно эффективнее справиться с этим недугом, который на сегодня зарегистрирован в нашей Республике, - добавила Пащенко.

Тем временем, в ЛНР выписали 12 выздоровевших пациентов, переболевших коронавирусом.

- Это люди, которые получили противовирусную терапию и диагностировано, что не происходит вирусовыделение, и уже с отрицательным результатом, подтвержденным неоднократно, 12 человек вернулись к себе домой, - сказала министр.

Пащенко напомнила, что Республика, как и прежде, не испытывает недостатка в тест-системах на COVID-19.

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