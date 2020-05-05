Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 мая 2020 года: количество зараженных в Республике возросло до 133

За прошедшие сутки выявлено пять новых случаев коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 5 мая на 10.00 часов зарегистрированных и подтверждённых случаев Covid-19 на территории Донецкой Народной Республики 133, - рассказали в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что за все время от коронавируса выздоровели и были выписаны из больниц 16 жителей Республики, четверо пациентов скончались, лечение продолжают 113 человек.

Напомним, в Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава Республики Денис Пушилин внес изменения в Указ №57 «О введении режима повышенной готовности». Руководитель государства продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

Тем временем украинская сторона продолжает атаковать Республики Донбасса по двум направлениям. Первое – информационное – вбросы от украинских пропагандистов о количестве заболевших коронавирусом в Республике то и дело появляются в сети. Также продолжаются обстрелы мирных кварталов. Вчера в Александровке обстрелом со стороны Украины были ранены четыре человека, трое и которых дети.

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