2020-05-04T17:01:58+03:00
Экономика

Как скажется коронавирусная эпидемия на экономике ДНР?

Донецкий экономист сделал свой прогноз
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Коронавирусная эпидемия негативно скажется на экономике - уверен эксперт.Коронавирусная эпидемия негативно скажется на экономике - уверен эксперт.Фото: Андрей АБРАМОВ
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После коронавирусной пандемии мир уже не остнется прежними. В этом уверены и политики, и экономисты, и психологи. В любой отрасли есть несколько сценариев дальнейшего развития. Они делятся на оптимистичные и пессимистичные. Мнение эксперта «КП» психолога, псикотерапевта Виктора Смирненко «КП» публиковала здесь.

А теперь мы попросили прокомментировать ситуацию экономиста, к.э.н. Игоря Иванова.

- Коронавирусная эпидемия негативно скажется на экономике ДНР и тому есть несколько причин, - уверен Иванов. - Во-первых, низкие цены на нефть скажутся на экономике главного нашего экономического партнера – России. А значит, торговля неизбежно просядет.

Во- вторых, из-за карантина недосчиталась клиентов сфера услуг. Нет выручки, нет налогов, многие не платят аренду. Поступления в республиканский бюджет просядут.

В-третьих, часть предприятий все же перешло на неполный рабочий день или остановилось. Работники будут меньше тратить, значит торговля будет меньше зарабатывать.

В-четвертых, курс рубля упал, следовательно, снизились доходы всех жителей ДНР. Это опять же «минус» в плане налогов и сборов.

И наконец, самое интересное: что будет с украинскими пенсиями, когда подойдет срок ехать на идентификацию? Граница закрыта и нет статистических данных, как в массе своей у пенсионеров идут дела. Все ли получают украинские деньги или уже есть пострадавшие? Думаю, с выплатами жителям ДНР будут проблемы – Украине просто нечем платить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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