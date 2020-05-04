2020-05-04T10:32:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: выявлено еще 8 случаев заражения Covid-19

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 128 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Коронавирус в ДНР: на лечении - 108, выписаны – 16, летальных случаев – 4Коронавирус в ДНР: на лечении - 108, выписаны – 16, летальных случаев – 4Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что в период с трех часов дня 3 мая до 10.00 4 мая коронавирус в ДНР выявлен еще у восьми жителей.

- Выявлено 8 случаев инфицирования Covid-19 в Республике, среди них 3 случая заболевания у медработников, - говорится в сообщении ведомства.

По данным на 10.00 4 мая за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 108, выписаны – 16, летальных случаев – 4, - рассказали в Минздраве ДНР.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в Указ №57 «О введении режима повышенной готовности». Руководитель государства продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения.

Денис Пушилин установил и категории граждан, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР.

Все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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