2020-05-03T16:20:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявили еще у 10 жителей

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 120 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Всего в Республике коронавирус диагностировали у 120 жителейВсего в Республике коронавирус диагностировали у 120 жителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по состоянию на три часа дня 3 мая коронавирус в ДНР выявлен еще у десяти жителей.

- Инфицирование выявлено у 4 медицинских работников и 6 человек из числа контактных лиц с заболевшими Covid-19 ранее, - заявили в Минздраве Республики.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 120 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В здравоохранительном учреждении отметили, что 16 пациентов с Covid-19 выздоровели и были выписаны из больницы, четверо человек скончались. Лечение продолжают 100 жителей Республики.

Напомним, что утром в министерстве здравоохранения ДНР сообщали о пяти новых случаях заражения коронавирусом.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в Указ №57 «О введении режима повышенной готовности». Руководитель государства продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения.

Денис Пушилин установил и категории граждан, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР.

Все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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