Как мы изменимся после эпидемии

Сейчас, когда эпидемия коронавируса в разгаре, строить какие – либо прогнозы трудно. Но тем не менее, и экономисты, и психологи вовсю обсуждают – как изменится мир. А то, что мы уже не будем прежними – неоспоримый факт. Примечательно, что и у экономистов, и у психологов есть оптимистичные и пессимистичные прогнозы.

- С коллегами из Российской Федерации мы часто обсуждаем варианты выхода из карантина, - говорит донецкий психолог, психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. – Коллеги склоняются к двум вариантам. Одна часть людей бросится во все тяжкие, максимально увеличит, в том числе, и социальную активность, число контактов с другими людьми. А другая часть наоборот – будет испытывать опасения, сохранять меры предосторожности, пусть и не в полном объеме, фильтровать свое окружение и уменьшать число социальных контактов. Первый вариант чреват очередной вспышкой коронавируса.

Второй вариант - хуже –ля экономики – меньше потребления в сфере услуг. Надеемся, что будет «золотая середина». И самое лучшее – если исчезнет ложная толерантность к людям, больным ОРВИ, но делающим «трудовой подвиг». Они чихают, кашляют в транспорте, на работе, заражают окружающих, вместо того, чтобы остаться дома.

- Но в республиках своя отличительная особенность – к нам пришла эпидемия во время войны, и мы и так ущемлены уже шесть лет в свободе передвижения…

- Поэтому и вход на карантин у нас не был таким болезненным. Наши люди и так натерпелись столько, что ограничения в связи с эпидемией не сильно подорвали их психическое здоровье.

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