Коронавирус в ДНР: выявлено 5 новых случаев заражения Covid-19

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у пяти жителей.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, - говорится в сообщении ведомства.

По данным на 10.00 3 мая за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 90, выписаны – 16, летальных случаев – 4, - рассказали в Минздраве ДНР.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в Указ №57 «О введении режима повышенной готовности». Руководитель государства продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения.

Денис Пушилин установил и категории граждан, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР.

Все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский военный, который перешел на сторону ДНР, оказался болен COVID-19

Военный в конце апреля перешел на сторону ДНР (подробности)