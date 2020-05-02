2020-05-02T11:10:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 2 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Новых случаев заражения коронавирусом с двух часов дня 1 мая по 10.00 2 мая - не выявленоНовых случаев заражения коронавирусом с двух часов дня 1 мая по 10.00 2 мая - не выявленоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За период с 14.00 1 мая до 10.00 2 мая новых выявленных случаев инфицирования Covid-19 в Республике не обнаружено, - рассказали в ведомстве. - По состоянию на 10.00 2 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 105

В Минздраве отметили, что 16 жителей Республики выздоровели от коронавируса и были выписаны из больницы, четверо пациентов скончались, лечение продолжают 85 человек.

Напомним, что в здравоохранительном учреждении Республики заявили о том, что перешедший на сторону ДНР военнослужащий вооруженных формирований Украины оказался зараженным коронавирусной инфекцией.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в Указ №57 «О введении режима повышенной готовности». Руководитель государства продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения.

Денис Пушилин установил и категории граждан, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР.

Все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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