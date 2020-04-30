2020-04-30T11:38:16+03:00
Политика

Украина будет контролировать денежные переводы жителей Донбасса

28 апреля вступили в силу новые правила финансового мониторинга
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке пенсионеры пользуются услугами «фирм по обналичке», чтобы снять деньги с карточек «Ощадбанка»В Донецке пенсионеры пользуются услугами «фирм по обналичке», чтобы снять деньги с карточек «Ощадбанка»Фото: Юрий СОБОЛЕВ
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На Украине 28 апреля вступили в силу новые правила финансового мониторинга. В частности, теперь Нацбанк Украины (НБУ) будет контролировать денежные переводы свыше 5 тысяч гривен с применением идентификации клиентов.

Новые требования введены изменениями в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документом предусмотрены два основных требования: осуществить идентификацию и верификацию плательщика; сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных о плательщике и получателе.

Это сообщение вызвало беспокойство среди жителей республик Донбасса, получающих в незалежной пенсии и пособия. Ведь сейчас многие дончане из-за карантина вынуждены пользоваться услугами «фирм по обналичке». Платежи проходят по «серым» схемам. И люди опасаются, что их карточки могут заблокировать.

- В Донецке с утра выстояла очередь в фирму, чтобы снять деньги с карточки. 15 процентов взяли за услуги, - поделилась пенсионерка Валентина Петровна. – Раньше ездила в Мариуполь. Там получала деньги. Заодно навещала дочку. Теперь пункты пропуска не работают. А жить как-то надо, цены выросли.

Впрочем, в НБУ успокаивают население незалежной: мол, ограничения не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств. Так, требования не распространяются на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

- уплату кредита в сумме до 30 тысяч гривен;

- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или второго электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч гривен;

- снятие средств со своего счета.

Поэтому жителям ДНР и ЛНР лучше снимать со своих карточек не более 5 тысяч гривен за один раз. Впрочем, многие пенсионеры получают на Украине не более 3 тысяч гривен в месяц. Поэтому им не надо переживать за санкции со стороны НБУ.

Опасность подстерегает в другом. Нечистые на руку сотрудники «фирм по обналичке» могут воспользоваться полученными данными о платежной карточке для воровства денег. Такое процветало в Донецке в 2014-2015 годах, когда услуги онлайн-банкинга оказывали во многих торговых точках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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