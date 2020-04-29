2020-04-29T11:04:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 апреля 2020 года: Минздрав сообщил о третьем летальном случае

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 29 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 96 жителейЗа все время коронавирус в ДНР был выявлен у 96 жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По актуальным данным на утро 29 апреля коронавирус в ДНР за все время был выявлен у 96 жителей. Из них 7 случаев были диагностированы за последние сутки.

- За последние сутки по состоянию на 10.00 29 апреля в Донецкой Народной Республике выявлено 7 новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Также за последние сутки стало известно о еще одном летальном случае. За все время от коронавируса в Республике умерли три человека. Десять человек выписаны с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус. На лечении находятся 83 пациентов.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

На территории государства действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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