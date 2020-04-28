2020-04-28T21:57:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 28 апреля 2020 года: за месяц выявлено 119 случаев заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 28 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В ЛНР зафиксировали 119 случаев заражения коронавирусом за месяцВ ЛНР зафиксировали 119 случаев заражения коронавирусом за месяцФото: Михаил ФРОЛОВ
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За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 119 жителей. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

- За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 28 апреля - зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19 и один случай, к сожалению, закончился смертью, - сказала он.

Глава Минздрава ЛНР отметила, что случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке, Перевальске.

- Не менее напряженная ситуация и в других городах и районах Республики, - подчеркнула Пащенко.

В связи с тем, что с 22 апреля в Республике ежедневно выявляли больше десяти зараженных, а 25 апреля – сразу 31 случай, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о введении строгого режима самоизоляции.

- В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики. Этот период нужен для того, чтобы прервать цепь распространения коронавирусной инфекции, - заявил Пасечник.

Таким образом, вводится запрет на передвижение всех видов пассажирских перевозок. Исключение – специализированный, аварийный, а также транспорт по доставке продовольственных товаров. Также не запрещается перемещение жителей на личных машинах.

С 4 до 8 мая приостанавливается работа дошкольных учреждений.

С 30 апреля до 12 мая приостанавливается работа рынков и предприятий оптовой торговли.

Кроме этого, жителям Республики, которые имеют признаки респираторных заболеваний запретили выходить из дома. Эта мера будет действовать до особого распоряжения.

- Уже с 13 мая Республика практически полностью возвратится к прежнему режиму жизнедеятельности. Будут открыты рынки, возобновится работа пассажирского транспорта, - говорит Глава ЛНР. - Если в каком-то из регионов ЛНР ситуацию с распространением коронавируса не удастся переломить, то там ограничительные мероприятия будут продолжены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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