2020-04-26T10:47:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 апреля 2020 года: за сутки выявили два новых случая Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 26 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За сутки в Республике выявлено два новых случая коронавирусной инфекцииЗа сутки в Республике выявлено два новых случая коронавирусной инфекцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По актуальным данным на утро 26 апреля коронавирус в ДНР за все время диагностирован у 78 жителей. Из них два случая были подтверждены за последние сутки.

- За последние сутки по состоянию на 10.00 26 апреля в Донецкой Народной Республике выявлено два новых случая коронавирусной инфекции, - сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что за все время в Республике зарегистрировано 2 летальных случая от коронавируса. О последнем стало известно позавчера - скончался мужчина в возрасте 81 года, у которого наблюдалось тяжелое течение болезни.

Три человека выписаны с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус. На лечении находятся 73 пациента.

Напомним, в Республике действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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