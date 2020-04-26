Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 апреля 2020 года: за сутки выявили два новых случая Covid-19

По актуальным данным на утро 26 апреля коронавирус в ДНР за все время диагностирован у 78 жителей. Из них два случая были подтверждены за последние сутки.

- За последние сутки по состоянию на 10.00 26 апреля в Донецкой Народной Республике выявлено два новых случая коронавирусной инфекции, - сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что за все время в Республике зарегистрировано 2 летальных случая от коронавируса. О последнем стало известно позавчера - скончался мужчина в возрасте 81 года, у которого наблюдалось тяжелое течение болезни.

Три человека выписаны с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус. На лечении находятся 73 пациента.

Напомним, в Республике действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий врач-эпидемиолог Лариса Ильмеева - об эпидемии ВИЧ/СПИДа в ДНР: Инфекция может 20 лет маскироваться под другие заболевания

Сейчас опасный недуг регистрируют и у 70-летних (подробности)