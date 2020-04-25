Волонтеры спасли от голода жителей двух сел Донбасса, которых заблокировали ВСУ

Волонтеры спасли от голода жителей двух прифронтовых поселков Донбасса. Проблемы у людей из села Старомарьевка Волновахского района и поселка Опытное под Донецком возникли после блокады, устроенной украинскими оккупантами под надуманными предлогами. Об этих историях поведал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

В Старомарьевке проживает около 150 человек. Здесь нет ни магазинов, ни аптек, ни банкоматов, ни общественного транспорта. Шесть лет вооруженного конфликта жители Старомарьевки ходили за продуктами, медикаментами, пенсией и медпомощью в Гранитное — центр их сельского совета. В Гранитном учатся старомарьевские школьники и работают сельчане. Украинские военные по решению командующего группировкой «Восток» 18 апреля перекрыли доступ через мост, соединяющий с Гранитным – якобы из-за угрозы коронавируса. Хотя ни одного случая заражения этой инфекцией не было зарегистрировано среди жителей Старомарьевки.

Волонтеры из миссии «Пролиска» подняли шум по этому поводу. Обратились к командованию, опубликовали заявление в соцсетях. Оттуда информация попала в украинские СМИ. Поняв, что попали в скандал, украинские военачальники согласились на частичное снятие изоляции.

- Мне позвонили 22 апреля и проинформировали, что доступ будет возобновлен по определенным часам, но с соблюдением карантинных мер. Люди должны будут ходить в масках, – сообщил Каплин. - Но проблема – где люди в изолированном селе возьмут маски. Решили прямо на мосту поставить корзину с масками и дезинфектор для рук, также привезем термометры для скрининга. Чтобы людей начали пускать хотя бы на таких условиях. Потому что до этого времени жители пять дней сидели в полной изоляции.

Украинские военные вырыли ров на дороге в Опытное, а рядом в посадке - мины. Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

Тем временем, благополучно разрешилась история с блокадой поселка Опытное под Донецком. Этот поселок находится в 6 километрах от Авдеевки, с городом его связывает единственная дорога – грунтовая. 14 апреля украинские военные ее перекопали в двух местах.

- Был вырыт ров порядка 3 метров глубиной, и около 2-3 метров шириной, – поведал Каплин.

По дороге стало невозможно проехать. А чтобы пройти пешком, нужно было пересекать заминированную лесополосу.

- Мы решили этот вопрос путем переговоров со штабом операции объединенных сил (ООС), - рассказал Каплин.

Когда волонтеры спросили, зачем это было сделано, им ответили, что якобы местный командир «ошибся». После поднятой шумихи в прессе и соцсетях ров на дороге закопали.

В Опытном сейчас осталось всего 38 человек. Поселок находится рядом с разрушенным Донецким аэропортом и уже 6 лет изолирован. У жителей отсутствуют свет, газ, вода, транспортное сообщение. За продуктами, лекарствами и в больницу ходят в Авдеевку.

- За месяц у нас было четыре случая с перекопкой дорог, ведущих в села на линии разграничения, – констатировал руководитель волонтерской организации.

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