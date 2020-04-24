Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 апреля 2020 года: зарегистрирована вторая смерть

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса в ДНР. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Скончался мужчина в возрасте 81 года. У него наблюдалось тяжелое течение болезни, - заявили в ведомстве.

По последним данным на 24 апреля коронавирус в ДНР за все время выявлен у 71 жителя. Из них четыре случая были подтверждены за последние сутки. Все четыре случая обнаружены у контактных лиц с ранее заболевшими.

- Всего по состоянию на 10 часов 30 минут 24 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Донецкой Народной Республики – 71, - сообщили в министерстве. - Из них на лечении - 67 пациентов, выписаны с выздоровлением – 2 человека, летальных случаев – 2.

В ведомстве напоминают, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции крайне важно оставаться дома, воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с окружающими.

В Республике действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Также все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. В связи с угрозой распространения коронавируса в Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли решение о переносе Парада Победы.

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