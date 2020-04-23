2020-04-23T17:53:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Донецке спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя

Занятия по развертыванию мобильного госпиталя в Донецке проходят на объездной в Буденновском районе
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНРСпасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР
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В Буденновском районе столицы Донецкой Народной Республики спасатели развернули целый палаточный городок. Об этом дончане начали рассказывать в социальных сетях. Буквально за день строительство успело обрасти слухами, мол для зараженных коронавирусом не хватает мест в больницах и уже их начали размещать в палатках. Оказалось, что это учения. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- На территории Республики мы первый раз разворачиваем такой госпиталь, - говорит министр спасательного ведомства Алексей Кострубицкий. - Я уверен, что этот госпиталь будет очень мощной поддержкой для нашей медицины. Мы готовы его развернуть в любой точке нашей Республики.

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Такой мобильный госпиталь нужен для того, чтобы быстро и эффективно оказать медицинскую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.

- Госпиталь является многопрофильным и может предоставлять квалифицированную медицинскую помощь различного вида и характера, в зависимости от медико-тактической обстановки в зоне чрезвычайной ситуации и от вида чрезвычайной ситуации, - рассказали в МЧС Республики.

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Госпиталь одновременно может принять больше ста пациентов.

- Конструктивно госпиталь состоит из каркасных палаток и пневмокаркасных модулей, а также в его состав входят элементы жизнеобеспечения на основе имеющейся специальной техники и оборудования, - отметили спасатели.

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Спасатели Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Фото: МЧС ДНР

Напомним, что на сегодняшний день известно о 67 случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории ДНР. Два пациента выздоровели и были выписаны из больницы, один скончался. Лечение от Covid-19 продолжают 64 жителя.

Под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 309 человек. 7912 жителей – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8221 человек.

В Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Также все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли решение о переносе Парада Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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