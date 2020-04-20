2020-04-20T15:59:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 20 апреля 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За сутки новых подтвержденных случаев коронавируса в Республике не выявленоЗа сутки новых подтвержденных случаев коронавируса в Республике не выявленоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным на утро 20 апреля за все время выявлено 36 случаев коронавируса в ДНР.

- Выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 34. За сутки новых подтвержденных случаев коронавируса не выявлено, - сообщили в Минздраве Республики. - Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 278 человек. 8 210 человек – находятся на самоизоляции на дому.

Меры безопасности нужно соблюдать

Жителям рекомендуют воздержаться от посещений общественных мест, по возможности ограничить контакты, неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации.

За все время зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекциейФото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет теперь действует до мая (есть исключения для определенных категорий).

Под запретом остается проведение массовых мероприятий на территории Республики. На международных пунктах пропуска действуют ограничения по пересечению границ. Нахождение в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей запрещено.

Парад Победы в Республиках перенесли

Также в связи с угрозой распространения коронавируса в Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли решение о переносе празднования Парада Победы 9 мая.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие на территории Республик, получат по 75 тысяч рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие на территории Республик, получат по 75 тысяч рублейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы, - заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и отметил, что все запланированные мероприятия в рамках Года Великой Победы обязательно будут проведены.

Денис Владимирович подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовую денежную помощь к 75-летию Победы в размере 75 тысяч рублей.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в обращении к жителям отметил, что риски распространения смертоносного вируса чрезвычайно высоки, что не дает права рисковать здоровьем граждан, а тем более здоровьем и жизнью ветеранов.

- Учитывая всю серьезность ситуации, мы вынуждены перенести проведение парада и всех массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы на более поздний срок, - заявил Глава Республики. - Сделаем это в один день с Россией, ведь мы одна большая русская семья, у нас одни корни, одна история и Победа у нас одна на всех.

В Луганской Народной Республике ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы также выплатят по 75 тысяч рублей.

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Также продлено действие ранее принятых ограничений для недопущения распространения коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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