2020-04-20T10:33:36+03:00
Политика

Сергей Сивохо признал прямой диалог Украины и Донбасса: «В Минске и сейчас сидят представители ДНР и ЛНР»

Экс-советник секретаря СНБО Украины высказал мнение о создании Консультативного совета на базе Трехсторонней контактной группы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сергей Сивохо пытается доказать, что любит Украину и зраду не совершал. Фото: facebook.com/sivokhoСергей Сивохо пытается доказать, что любит Украину и зраду не совершал. Фото: facebook.com/sivokho
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Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо на украинском телеканале вновь призвал к диалогу с жителями республик Донбасса. В частности, он «успокаивал» украинскую общественность по поводу роли Консультативного совета на базе Трехсторонней контактной группы. Не забыл упомянуть и Национальную платформу примирения и единства (НППЕ), лидером которой является.

- Это, безусловно, разные истории, - рассказал Сивохо о роли Консультативного совета и НППЕ. - Но двигаются они в одном направлении. И все, что двигается к миру, это с нашей стороны только приветствуется.

Экс-советник секретаря СНБО сослался на объяснение главы Офиса президента Андрея Ермака и вице-премьера, представителя Украины в политической подгруппе ТКГ Алексея Резникова, что такое Консультативный совет при ТКГ в Минске.

- Ребята, ну, там же все буквально разжевано. Там и так сейчас при ТКГ сидят представители ДНР и ЛНР. Андрей Ермак и Офис президента пытаются ввести в переговорный процесс людей, которые представляют Донбасс, но которые живут в Украине, чтобы уравновесить позиции тут и там. Где здесь зрада, объясните мне? – продолжил Сивохо. - Консультативный совет не имеет права голоса и решения каких-то вопросов. Там будут вырабатываться мнения, которые могут быть учтены или не учтены сторонами, участвующими в переговорном процессе.

Напомним, что 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и республик Донбасса, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Однако по этому поводу национально озабоченные украинцы устроили бучу, запугали руководителей Украины уголовными делами. А с наступлением «антикоронавирусного» карантина рассмотрение вопроса в Минске решили приостановить.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что Сергей Сивохо, который пал одним из первых во время этого скандала, пытается реабилитироваться и восстановить хоть часть потерянного влияния.

- На следующий день после заседания в Минске, 12 марта, в Киеве прошла презентация Национальной платформы примирения и единства, на которой ветераны «АТО» свалили на пол Сивоху. Вслед за этим его освободили от должности советника секретаря СНБО. Фактически Сергея превратили в «мальчика для битья». А его покровители, в том числе гарант незалежной Владимир Зеленский, промолчали, - говорит Кузьменко. – Теперь эти покровители будут наблюдать на реакцию нацактивистов и общества на слова Сивохи. И решать, каким способом им двигаться дальше по пути создания Консультативного совета. Или же вообще закрыть этот вопрос.

Политолог обращает внимание на фразу экс-советника секретаря СНБО о том, что Украина давно ведет переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

- Получается, что «зраду» совершили еще при Петре Порошенко, и его первого надо привлечь к ответственности. Команда Зеленского при этом оказывается как бы в стороне, - отмечает Кузьменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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