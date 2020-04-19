«У меня семь человек из родни умерли от рака...» Победившая онкологию женщина помогает другим бороться с недугом

Любовь Орлик когда–то победила рак, а теперь помогает побороть онкологию другим. Для этого 16 лет назад – через четыре года после того, как известный онколог Григорий Бондарь удалил ей опухоль – Любовь Михайловна создала общественную организацию для женщин с диагнозом рак груди.

Победившая онкологию женщина помогает другим бороться с недугом. Фото: из архива Любовь Орлик

– В 2000 году ездила в донецкую больницу Калинина с жалобами на щитовидку, а биопсия показала рак. Грудь никогда не болела. Была слабость, как при гриппе. Хотелось полежать, повышалась температура. До этого, еще в 1978 году, попала с воспалением легких в Енакиевскую городскую больницу. Там мне сделали маммографию и сказали, что я в первой группе риска. «Что это означает?» – спросила. «Вам этого знать не надо» – ответил врач. А через 22 года я попала на операционный стол в Донецком онкологическом центре (сейчас он носит имя академика Бондаря). Перед операцией я посетила 27 сеансов облучения. Если бы не семья, возможно и сдалась бы. Рядом были родные мне люди – муж, дети и родители.

Уже после выздоровления – во время одного из разговоров с подругами по несчастью – они вместе решили создать такое место, где перенёсшие операции женщины могли бы получить психологическую и практическую помощь. Так возникла «Грация».

Победившая онкологию женщина помогает другим бороться с недугом. Фото: из архива Любовь Орлик

– Рак – страшная болезнь. Человек не должен оставаться наедине с ней. Одной из подруг, с которой мы создавали «Грацию» – уже нет в живых. Я по профессии товаровед–бухгалтер, никогда не думала, что стану каким–то общественным руководителем. Просто не хотелось умирать. Мы работаем на волонтерских началах и уже почти 16 лет служим людям. Это небольшой срок жизни для здорового человека, а для женщины, перенесшей рак – целая жизнь! – рассказывает Любовь Михайловна.

Победившая онкологию женщина помогает другим бороться с недугом. Фото: из архива Любовь Орлик

До коронавирусной эпопеи «Грацию» посещали больше двухсот жительниц Республики, которым удалили злокачественную опухоль из молочной железы. Родственники и друзья приводят в «Грацию» женщин, которым только поставили страшный диагноз. Справиться со своими мыслями и переживаниями им помогают психологи.

Победившая онкологию женщина помогает другим бороться с недугом. Фото: из архива Любовь Орлик

В общественной организации, расположенной на двух этажах зимнего сада в Енакиево, пациентки проходят реабилитацию. Они вяжут, шьют, делают сувениры, варят мыло. Еще занимаются гимнастикой и психологическими тренингами. В «Грацию» приходят волонтеры из кулинарного лицея, повара дают мастер–классы по приготовлению здоровой пищи.

В "Грации" проходят мастер-классы по приготовлению здоровой пищи. Фото: Из архива Любовь ОРЛИК

– Все усилия направляем на победу над раком. Мы объясняем, что порой могут опускаться руки, может казаться, что жизнь закончилась. Но это не так... У меня семь человек из родни умерли от рака. Некоторые совсем молодыми, – говорит Любовь Михайловна. – С этим диагнозом можно бороться одним способом – перенастроить свой разум, изменить отношение к жизни, увлечься чем–то, чего раньше никогда не делали. И цените каждую минуту! Это мы пытаемся донести людям. Еще содействуем бесплатному протезированию молочной железы в Донецке.

Адрес общественной организации «Грация»: город Енакиево, улица Краснофлотская, дом № 140 (конечная остановка «Черемушки» – микрорайона Ватутина).

Телефон для справок: (071) 343–25–13 (Любовь Михайловна).

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