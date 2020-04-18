2020-04-18T18:24:56+03:00
Общество

Пасхальная служба в Донецке 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Спасо-Преображенского кафедрального собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Донецке состоится 19 апреля 2020 года в 00:00. Богослужение в режиме онлайн проходит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Богослужение проходит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Фото: Донбасс ПравославныйБогослужение проходит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Фото: Донбасс Православный
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Пасхальная служба в Донецке проходит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Она начнется ровно в полночь. В связи со сложившейся ситуацией жителей призывают на Пасху оставаться дома. Принять участие в богослужении можно в режиме онлайн.

- Поздравляем вас с наступающим Светлым Христовым Воскресением! Приглашаем к просмотру прямой трансляции богослужения Пасхальной утрени и Божественной литургии, - написали на официальном сайте Донецкой епархии.

Пасхальная служба в Донецке 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Спасо-Преображенского кафедрального собора.Трансляция: Донбасс Православный

Ранее митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к пастве Донецкой епархии по случаю Светлого Христова Воскресения.

- Сколько всего мы пережили вместе за последние годы, сколько приобрели опыта самых различных обстоятельств! Но мы точно знаем, что Христос воскрес, мы точно знаем, что наступит Пасха! И эти знания делают нашу жизнь обрамленной в подлинную христианскую уверенность в настоящем и грядущем. Посылаю вам своё пасхальное приветствие, разделяю с вами радость о Воскресшем Спасителе, желаю вам полноты настоящего немерцающего счастья в Боге! – говорится в обращении митрополита.

Православным верующим в Донецкой Народной Республике ранее было рекомендовано воздержаться от посещения храмов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Комендантский час на Пасху в Республике также не отменили. Он будет действовать как и в другие дни с 23 часов вечера до 5 часов утра.

Уже больше месяца - с 14 марта в Республике действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Введен ряд ограничительных мер.

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Пасхальная служба в Донецке 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Спасо-Преображенского кафедрального собора.Трансляция: Донбасс Православный

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пасхальная служба в Донецке 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Спасо-Преображенского кафедрального собора
Прямая трансляция пасхальной службы в Донецке состоится 19 апреля 2020 года в 00:00. Богослужение в режиме онлайн проходит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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