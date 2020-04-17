Коронавирус в ДНР: В минздраве заявили о новых выявленных случаях заболевания Covid-19

В Министерстве здравоохранения заявили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у четырех человек. Из них двое инфицированных – это сын и отец, которые 6 дней назад приехали из России. Еще двое - из числа контактирующих с ранее заболевшими коронавирусом.

- Всего по состоянию на 5 часов вечера 17 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 36. Из них на лечении - 34 пациента. Выписаны с выздоровлением – 2 человека. Летальных случаев нет, - заявили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, свою работу в Республике продолжает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении врача одной из больниц Республики. Медика подозревают в массовом заражении людей коронавирусом.

- Выводы, сделанные по результатам проверки дали основания для возбуждения дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 275 Уголовного кодекса ДНР, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. - Дело расследуется по факту нарушения врачом санитарно-эпидемиологических правил, что по неосторожности повлекло массовое заболевание людей.

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