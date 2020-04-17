2020-04-17T16:26:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 17 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 17 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Первомайске ужесточили введенные ограниченияВ Первомайске ужесточили введенные ограниченияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей Республики. Об этом сообщила министр здравоохранения государства Наталия Пащенко.

- На сегодняшний момент зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, - сказала она.

Глава Минздрава Республики рассказала о состоянии заболевших Covid-19.

- Все заболевшие находятся в удовлетворительном и состоянии средней тяжести. Тяжелых на сегодня не зарегистрировано, - сообщила Наталия Пащенко.

Тем временем, чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) Луганской Народной Республики запретила передвижение всех видов транспорта в Первомайске.

- Заслушав и обсудив информацию главного государственного санитарного врача Дмитрия Докашенко об эпидемической ситуации в ЛНР и диагностировании четырех случаев заболевания COVID-19 в Первомайске, Комиссия сочла необходимым на время локализации очагов заболевания закрыть кладбища, рынки и запретить передвижение на личном транспорте, - говорится в сообщении ЧСПК.

Также с 18.00 17 апреля в Первомайске запретили на время религиозных Пасхальных праздников посещать кладбища, запрещена работа рынков.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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