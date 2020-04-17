Коронавирус в ЛНР, последние новости на 17 апреля 2020 года: что известно на данный момент
Коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей Республики. Об этом сообщила министр здравоохранения государства Наталия Пащенко.
- На сегодняшний момент зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, - сказала она.
Глава Минздрава Республики рассказала о состоянии заболевших Covid-19.
- Все заболевшие находятся в удовлетворительном и состоянии средней тяжести. Тяжелых на сегодня не зарегистрировано, - сообщила Наталия Пащенко.
Тем временем, чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) Луганской Народной Республики запретила передвижение всех видов транспорта в Первомайске.
- Заслушав и обсудив информацию главного государственного санитарного врача Дмитрия Докашенко об эпидемической ситуации в ЛНР и диагностировании четырех случаев заболевания COVID-19 в Первомайске, Комиссия сочла необходимым на время локализации очагов заболевания закрыть кладбища, рынки и запретить передвижение на личном транспорте, - говорится в сообщении ЧСПК.
Также с 18.00 17 апреля в Первомайске запретили на время религиозных Пасхальных праздников посещать кладбища, запрещена работа рынков.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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