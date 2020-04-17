Перенос празднования Парада Победы 9 мая 2020 года в Донецке: Глава ДНР дал поручения

В Донецкой Народной Республике приняли решение о переносе Перенос празднования Парада Победы 9 мая 2020 года в Донецке на неопределенный срок. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановкой на территории государства. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы, - сказал Денис Владимирович.

Он отметил, что военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся, как только стабилизируется обстановка. При этом глава государства подчеркнул, что встретить праздники нужно достойно.

- Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках Года Великой Победы, ни один ветеран Отечественной войны не останется без внимания, - отметил Глава Республики.

Ветераны не останутся без вниманияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пушилин подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовую денежную помощь к 75-тетию победы в размере 75 тысяч рублей.

Также руководитель государства поручил главам городских и районных администраций ДНР обеспечить выдачу участникам боевых действий Великой Отечественной войны продуктовых наборов, которые будут комплектоваться Минтруда, при строгом соблюдении мер защиты.

Кроме этого, Денис Пушилин дал поручения по благоустройству территорий и приведению в порядок систем «Вечный огонь». А до 4 мая администрации Тореза, Шахтерска и Амвросиевского района должны благоустроить территорию мемориала «Саур-Могила».

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