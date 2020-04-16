Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 апреля 2020 года: что известно на данный момент

По актуальной на утро 16 апреля информации за все время коронавирус в ДНР выявили у 26 человек. Четыре случая их этого числа диагностировали вчера. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 26. Летальных случаев – 0. Выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 24 человека, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 16 апреля.

Там же уточнили, что за минувшие сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф под наблюдение медиков взяты 15 человек. Из них 10 человек – госпитализированы в стационар. 5 –и на домашней самоизоляции.

На сегодняшний день под наблюдением врачей в условиях стационара находится 239 человек. Еще 8 657 человек – на самоизоляции на дому.

Ранее в Министерстве здравоохранения опровергли распространяемые в социальных сетях слухи о ситуации с коронавирусом. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что в Республике нет летальных случаев от коронавируса.

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