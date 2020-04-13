Коронавирус в ЛНР: За все время в Республике зафиксировано 14 случаев заражения Covid-19
Коронавирус в ЛНР за выходные дни выявили еще у шестерых жителей. О новых случаях заражения Covid-19 сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.
- За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших, - сообщила она.
Глава Минздрава Республики отметила, что в основном инфицированные люди это те, кто приехал из-за границы и члены их семей.
- На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сказала Наталия Пащенко.
Министр рассказала о выздоровлении первого, зараженного Covid-19 жителя Республики.
- Он получил отрицательный тест на коронавирус, после чего был выписан на условиях постоянного пребывания по месту жительства, - сообщила глава Минздрава ЛНР. - Это житель Славяносербского района, который получал лечение в 4-й городской больнице, перенес инфекцию в легкой степени тяжести.
Пащенко прогнозирует рост числа заболевших коронавирусом в ЛНР на конец апреля – начало мая.
- Я хочу призвать к бдительности жителей ЛНР, так как мы прогнозируем рост заболеваемости к концу апреля – в начале мая, поэтому соблюдайте режим самоизоляции и личной гигиены, - говорит она. - Сегодня наши учреждения здравоохранения полностью подготовлены и справляются с тем потоком граждан, которые заболели и требуют наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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