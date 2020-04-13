Коронавирус в ЛНР: За все время в Республике зафиксировано 14 случаев заражения Covid-19

Коронавирус в ЛНР за выходные дни выявили еще у шестерых жителей. О новых случаях заражения Covid-19 сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

- За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших, - сообщила она.

Глава Минздрава Республики отметила, что в основном инфицированные люди это те, кто приехал из-за границы и члены их семей.

- На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сказала Наталия Пащенко.

Министр рассказала о выздоровлении первого, зараженного Covid-19 жителя Республики.

- Он получил отрицательный тест на коронавирус, после чего был выписан на условиях постоянного пребывания по месту жительства, - сообщила глава Минздрава ЛНР. - Это житель Славяносербского района, который получал лечение в 4-й городской больнице, перенес инфекцию в легкой степени тяжести.

Пащенко прогнозирует рост числа заболевших коронавирусом в ЛНР на конец апреля – начало мая.

- Я хочу призвать к бдительности жителей ЛНР, так как мы прогнозируем рост заболеваемости к концу апреля – в начале мая, поэтому соблюдайте режим самоизоляции и личной гигиены, - говорит она. - Сегодня наши учреждения здравоохранения полностью подготовлены и справляются с тем потоком граждан, которые заболели и требуют наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 13 апреля 2020 года https://www.donetsk.kp.ru/daily/27116/4197012/