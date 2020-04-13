2020-04-13T14:50:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: За все время в Республике зафиксировано 14 случаев заражения Covid-19

За выходные выросло число зараженных коронавирусом в ЛНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
В ЛНР заявили о новых случаях заражения коронавирусомВ ЛНР заявили о новых случаях заражения коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в ЛНР за выходные дни выявили еще у шестерых жителей. О новых случаях заражения Covid-19 сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

- За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших, - сообщила она.

Глава Минздрава Республики отметила, что в основном инфицированные люди это те, кто приехал из-за границы и члены их семей.

- На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сказала Наталия Пащенко.

Министр рассказала о выздоровлении первого, зараженного Covid-19 жителя Республики.

- Он получил отрицательный тест на коронавирус, после чего был выписан на условиях постоянного пребывания по месту жительства, - сообщила глава Минздрава ЛНР. - Это житель Славяносербского района, который получал лечение в 4-й городской больнице, перенес инфекцию в легкой степени тяжести.

Пащенко прогнозирует рост числа заболевших коронавирусом в ЛНР на конец апреля – начало мая.

- Я хочу призвать к бдительности жителей ЛНР, так как мы прогнозируем рост заболеваемости к концу апреля – в начале мая, поэтому соблюдайте режим самоизоляции и личной гигиены, - говорит она. - Сегодня наши учреждения здравоохранения полностью подготовлены и справляются с тем потоком граждан, которые заболели и требуют наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 13 апреля 2020 года https://www.donetsk.kp.ru/daily/27116/4197012/

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Минздрава ЛНР: Прогнозируем рост заболеваемости Covid-19 в Республике к концу апреля – в начале мая
В ЛНР выявили новые случаи заражения коронавирусом
Под Дебальцево нашли разлитую ртуть
В ДНР ограничили въезд и выезд из поселка Новый Свет
ВСУ выпустили по ДНР 21 боеприпас: повреждены жилые дома
Погода в Донецке на день: 13 апреля воздух прогреется максимум до 16 градусов тепла
Погода в Луганске на день: 13 апреля синоптики прогнозируют теплый весенний день
Как правильно выйти из режима самоизоляции в ДНР
Погибла молодая девушка: В ЛНР пьяный водитель не справился с управлением
ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд на комбрига ВСУ
В Макеевке пожарные ликвидировали огонь в многоэтажке
В Минздраве ДНР призвали всех соблюдать меры по недопущению распространения коронавируса
Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает сбор на лечение 7-летней Сони Аксеновой из Моспино
В ЛНР объявлен высокий класс пожарной опасности
Зеленский наградил украинских военных за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса
Как позвонить на горячую линию Минздрава ДНР
Данные разведки: ВСУ разместили 26 единиц вооружения на линии соприкосновения в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин: Республика будет с лекарствами
Вербное Воскресенье в Донецке 2020: Прихожане пришли в храм в защитных масках
Минкульт ДНР подготовил виртуальный тур по музею Георгия Берегового ко Дню космонавтики
В ООН обеспокоились обострением ситуации в Донбассе
«Родители были в ванной»: В Авдеевке с четвертого этажа упал двухлетний мальчик
Ансамбль песни и танца «Донбасс» принял участие в «Скучающем флешмобе»
Накануне Вербного воскресенья Украина выпустила по ДНР 77 боеприпасов
Украина обстреляла поселки ЛНР из запрещенного вооружения
В представительстве ДНР в СЦКК отреагировали на заявления Зеленского о разведении сил в Донбассе