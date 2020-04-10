«Думали менингит, а оказалось - рак»: полуторагодовалый малыш из Донецка борется со страшным заболеванием

Титаренко были обычной донецкой семьей, со своими планами, мечтами и простыми радостями. Валерия и Иван только недавно поженились, у них родился здоровенький сын Макар и все было хорошо. День 14 февраля этого года ничем не отличался от остальных дней – сын привычно бегал, смеялся, шалил. А ночью мальчик проснулся и плакал дольше обычного, но какие дети не плачут? Только утром мама заметила, что у сына началось косоглазие. Их госпитализировали в реанимацию инфекционного отделения больницы Вишневского.

- У нас подозревали менингоэнцефалит, хотя температуры не было. Макар был уже в состоянии сопор-комы и его подключили к аппарату ИВЛ, - рассказывает мама Валерия. – Мы прошли четыре курса мощных антибиотиков. Не отключая от аппарата ИВЛ, сыну делали компьютерную томографию и диагностировали кровоизлияние в мозг. Медики нам не давали никаких надежд. Мы настояли на МРТ с контрастом. А после него врачи срочно пошли на операцию. Она прошла успешно, и мы выдохнули с облегчением, но после анализа гистологии был поставлен диагноз «Анапластичечкая эпендимома 4-го желудочка головного мозга». Одним словом, рак.

В это невозможно было поверить. Анализ перепроверяли в трех клиниках Донецка и, наконец, в Москве – он подтвердился. Началась борьба за жизнь сына.

- Нам посоветовали проконсультироваться у детского онколога в Москве профессора Ольги Григорьевны Желудковой. Она рекомендовала нам протонную терапию. Лучевая терапия противопоказана деткам до трех лет, да и побочек от нее много. С нашим диагнозом предпочтительна именно протонная терапия. Вот только стоимость такого лечения непомерно высока 2, 5 млн рублей, - вздыхает Валерия. - И принимают на лечение тогда, когда есть возможность оплатить весь курс лечения. У нас же такой возможности нет. Мы очень просим всех о помощи, к сожалению, такая сумма для нас неподъемна. Уже удалось насобирать часть денег на лечение и это такая надежда для нас и нашего любимого мальчика.

Вот счета, по которым можно помочь Макару:

Карта Сбербанка 4817 7601 4864 5280 (Счет Макара)

Карта Приват 5168 7422 3525 1935 (Титаренко Виталий Михайлович - дедушка Макара)

Карта Донецка 1114 2671 8343 8197 (Срок до 08/20 Valeriia Sarantceva)