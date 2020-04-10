2020-04-10T11:38:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 апреля 2020 года: за все время в Республике выявили 13 зараженных Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 10 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявили у 13 человек. Фото: drav.nso.ruЗа все время коронавирус в ДНР выявили у 13 человек. Фото: drav.nso.ru
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За все время коронавирус в ДНР выявили у 13 человек. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- По состоянию на 11.00 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Донецкой Народной Республики – 13. Летальных случаев – 0. За сутки – у 6 больных подтвердился диагноз Covid-19, - говорится в сообщении минздрава.

В ведомстве добавили, что за последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф под наблюдение взяты семь человек. Из них шесть госпитализированы и один – самоизолирован на дому.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 204 человека. 13 582 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 13 792 человек, - уточнили в министерстве.

За сутки из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на коронавирус были выписаны 47 человек. За это же время на «Горячую линию» по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции за сутки поступило 740 звонков.

Вчера сообщалось о новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Медики диагностировали сразу шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Трое заболевших из числа членов семьи и знакомых выявленного 7 апреля инфицированного пациента. Еще двое пациентов – из числа контактов с пациентом с положительным тестом по результатам 3 апреля. Одна пациентка 42 лет прибыла из Москвы 6 апреля и после появления признаков болезни была сразу госпитализирована, - заявили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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