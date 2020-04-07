2020-04-07T17:32:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 7 апреля 2020 года: трое из четырех зараженных продолжают лечение

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 7 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Под наблюдением медиков и 12 человек, которые контактировали с зараженнымиПод наблюдением медиков и 12 человек, которые контактировали с зараженнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На сегодняшний день известно о четырех случаях заражения коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республики. При этом первый зараженный житель ЛНР уже выздоровел, но не выписан из-за того, что еще является носителем инфекции.

Остальные трое зараженных еще проходят лечение в краснолучской инфекционной больнице. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести. Они проведут в медучреждении по меньшей мере две недели.

Также под медицинским наблюдением остаются 12 человек, которые контактировали с зараженными.

По словам главного врача, для лечения и обследования людей все есть.

Кроме этого, уже больше двух суток жители Красного Луча и Антрацита живут в режиме самоизоляции. Перекрыты все въезды и выезды. А в самих городах ограничено движение транспорта и людей.

Тем временем, хоть и уровень заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями на четыре процента ниже эпидпорога, ситуация с ОРВИ остается напряженной. Об этом рассказал и.о. главного санврача столицы Спартак Гаврик.

- Эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ остается напряженной, заболели за неделю 1980 человек, мы на четыре процента ниже эпидемического порога. Думаю, что это все-таки связано с погодными условиями, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 апреля 2020 года: за все время в Республике выявили 5 случаев заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 7 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
В ДНР введут уголовную ответственность за ложь о коронавирусе в Республике – по аналогии с Россией
На 1000 «коронавирусных» гривен от Зеленского для пенсионеров Донбасса нет средств в бюджете Украины
Украинских журналистов задержали из-за утечки информации о коронавирусе в подразделениях ВСУ
Жители ДНР, выезжающие в Россию за паспортами, не подлежат двухнедельной самоизоляции
Полиция ДНР выписала штрафов больше чем на два миллиона рублей за нарушение мер противодействия коронавирусу
Данные разведки: Украина стягивает технику к жилой зоне на линии разграничения в Донбассе
В центре Донецка появилось новое граффити
Коронавирус в ДНР был выявлен еще у одного жителя
За две недели Украина больше 200 раз нарушила «перемирие»
В ЛНР ситуация с ОРВИ остается напряженной
«Чтобы не жаловались»: Командир 25-й бригады ВСУ забрал у солдат телефоны
В украинской армии похитили 400 тонн топлива
Командование 59-й бригады ВСУ разыскивают 260 дезертиров
Как будет работать Пенсионный Фонд ДНР во время режима повышенной готовности
Украинские военные в ДНР за сутки 19 раз нарушили «перемирие»
За сутки в ДНР госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус
Боевики Украины ночью обстреляли северный пригород Донецка
Украина не заинтересована: Переговоры о разведении сил в Донбассе не увенчались успехом
Погода на день в Луганске: 7 апреля синоптики обещают до 12 градусов тепла
Украинский снайпер обстрелял колонну автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции
Глава ДНР Денис Пушилин: Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному в 2014 году пути
В ДНР за неделю родилось 158 малышей
Погода в ДНР на неделю: Воздух прогреется до 18 градусов тепла
Скоро в аптеках ДНР появится больше антисептиков и защитных масок
Погода на день в Донецке: 7 апреля будет переменчивая погода
В ДНР будут производить собственное дезинфицирующее средство