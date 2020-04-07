Коронавирус в ЛНР, последние новости на 7 апреля 2020 года: трое из четырех зараженных продолжают лечение

На сегодняшний день известно о четырех случаях заражения коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республики. При этом первый зараженный житель ЛНР уже выздоровел, но не выписан из-за того, что еще является носителем инфекции.

Остальные трое зараженных еще проходят лечение в краснолучской инфекционной больнице. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести. Они проведут в медучреждении по меньшей мере две недели.

Также под медицинским наблюдением остаются 12 человек, которые контактировали с зараженными.

По словам главного врача, для лечения и обследования людей все есть.

Кроме этого, уже больше двух суток жители Красного Луча и Антрацита живут в режиме самоизоляции. Перекрыты все въезды и выезды. А в самих городах ограничено движение транспорта и людей.

Тем временем, хоть и уровень заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями на четыре процента ниже эпидпорога, ситуация с ОРВИ остается напряженной. Об этом рассказал и.о. главного санврача столицы Спартак Гаврик.

- Эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ остается напряженной, заболели за неделю 1980 человек, мы на четыре процента ниже эпидемического порога. Думаю, что это все-таки связано с погодными условиями, - сказал он.

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