В ДНР запретят продажу снюсов и электронных сигарет подросткам

31 марта состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению. Посвящено оно было больной теме – продаже подросткам смесей, которые содержат никотин. Даже если продукция бестабачная, от этого не значит, что безопасная.

Сейчас пока собирают предложения об ответственности продавцов и дилеров, которые приносят подросткам снюсы (аналог жевательного табака – Ред.) прямо под школу. Запаха табака они не дают, их жуют на уроках и получают легкое опьянение. Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что ответственность в новом законе будет жесткой – МВД настаивает.

- Иначе это будет «ни о чем», как то, что несовершеннолетним продают слабоалкоголку и отделываются штрафом от 1700 до 6800 рублей, - сказал источник.

С правоохранителями согласны и медики.

- Потребители электронных сигарет вдыхают химические пары, которые могут привести к серьезным проблемам с легкими, особенно сейчас, когда распространяются вирусные легочные пневмонии. Вплоть до инвалидности, и даже летальных исходов, - говорит врач – пульманолог Вадим Яценко . -Жидкости в электронных устройствах содержат десятки опасных веществ, в том числе и формальдегид. Им, кстати, в старину консервировали анатомические препараты. Ну а жевательный табак – это прямой путь к раку гортани. Каким бы модным словом его не называли.

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