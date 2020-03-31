2020-03-31T09:30:36+03:00
Общество

«Вирусологов» от народа становится все больше

Коронавирус еще не пришел, но к его встрече в ДНР готовятся
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Маска стала главным атрибутом последних днейМаска стала главным атрибутом последних днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Маски - это полная ерунда – худощавый мужчина в серой куртке и черных перчатках (а на улице +17С) склонился над продавщицей кондитерского отдела. – Главное, руки мыть! Я шесть раз мою в день!, - сказал он и показал черную перчатку.

- А я вот тоже своей дочери говорю – носи перчатки! – Говорит продавщица, слегка отшатнувшись от покупателя. – Ничего, что колечек много! Одень их на перчатки.

А вдруг он прав?

Врач – терапевт донецкой городской больницы №20 Владимир Семенов считает, что сейчас разные люди, в силу своих способностей, задумываются о правилах гигиены. Его коллеги грустно шутят, что все вокруг стали вирусологами.

- Уважаемые «вирусологи»! Маска нужна не для того, чтобы спасти вас от вируса, - говорит Семенов, - Здесь специальный респиратор для реанимационных и хирургических отделений и то не панацея. Если все носят маски, снижает вероятность распространения. Ключевые слова все носят: и здоровые и больные, поскольку откуда вам знать, не являетесь ли вы бессимптомным носителем?! А ваш сосед? А друг соседа? Поэтому маска нужна, и руки мыть нужно почаще и с мылом.

Ну а в заключении маленький профессиональный секрет: пачка сухих или влажных салфеток, причем открытая, должна лежать в кармане вашего халата, джинсов или костюма. Зашли в туалет, сделали свое дело, помыли руки – посмотрите на них. Это очень важно. 2 секунды просто посмотрите на руки, дайте стечь воде. Потом достаете салфетку и салфеткой – а не вымытой рукой – закрывайте кран и открывайте дверь из туалета. Иначе вы на вымытую руку посадите все бактерии, грибки и вирусы, которые перед этим оставили десятки человек, мывших руки перед вами, - говорит Семенов.

Как не встретить вирус в общественном транспорте

В нэзалежной отрезают села от цивилизации бетонными блоками и солдатами с автоматами – как в 2014 ранее мятежный Донбасс.

Нужно ли ограничивать движение транспорта и количество людей в нем? С этим вопросом КП обратились к специалисту в области микробиологии Донецкого медуниверситета Вадиму Самойлову.

- Сошлюсь на работу коллег, опубликованную в авторитетном «Новоанглийском журнале медицинских исследований» 17 марта этого года. Они исследовали полураспад коронавируса на разных поверхностях при определенной температуре и влажности. Оказалось, что на пластике за 7 часов число вирусных частиц уменьшает в среднем лишь на 50%. Чихнул больной – и 14 часов может заразиться тот, кто взяли за поручень, а потом потер глаз, или печенье в рост бросил! И даже через 21 час есть риск, хотя и меньше.

Полураспад: это период 4 часа. Значит, от 8 до 10 часов риск точно есть, а потом неизвестно. А на ручке двери вирус может держаться 12-15 часов.

- Правда ли, что вирусов несколько?

Была работа китайских ученых, но ее подвергли критике. Вкратце, найдены отличия в белковой оболочке двух вирусных образцов, но насколько это значимо для протекания болезни, не доказано.

- Самая большая угроза для стариков, а дети вне опасности?

Увы, под угрозой все, просто в разной степени. 22 марта в Англии умер 18-летний парень. Неофоциалаьно говорят еще о молодых смертях. Но старики уходят чаще и находятся под большим риском, безусловно.

Цифры меняются каждые пару дней, но риск пока распределяется примерно так: самые старые рискуют умереть с вероятностью - 14.8%, 70-79 лет - 8.0% 60-69 лет - 3.6%, 50-59 лет - 1.3%, 40-49 лет - 0.4%, 30-39 лет - 0.2%, 20-29 лет - 0.2% 10-19 лет - 0.2%, 0-9 все живы, но есть случаи бессимптомного носительства. В общем, чем старше человек, тем корона опаснее… но и остальных может ждать сюрприз. Вероятность погибнуть от удара молнии 1 к 165 тысячам, но таких покойников в мире тысячи каждый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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