2020-03-27T17:47:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в ДНР на 27 марта: под наблюдением медиков 103 человека

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-2019 не зарегистрировано
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
На вчерашний день результаты выполненных тестов на коронавирусную инфекцию – отрицательныеНа вчерашний день результаты выполненных тестов на коронавирусную инфекцию – отрицательныеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На сегодняшний день, 27 марта 2020 года, в Донецкой Народной Республике под наблюдением медиков находятся 635 человек. Из них 103 человека в условиях стационара, остальные 532 в условиях домашней самоизоляции. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Состояние всех наблюдаемых удовлетворительное, температура тела – нормальная, - говорит Ольга Николаевна. - За вчерашние сутки в стационар поступили 16 человек, они находятся под наблюдением и проходят обследования.

Министр отметила, что на вчерашний день результаты выполненных тестов на коронавирусную инфекцию – отрицательные.

- На территории Республики по-прежнему не выявлено ни одного случая лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции, - подчеркнула Долгошапко.

Также руководитель здравоохранительного ведомства Республики напомнила, что со вчерашнего дня въезжающие на территорию ДНР с Российской Федерации граждане, не зависимо от гражданства, оформляют листок добровольного согласия на пребывания в домашней самоизоляции, сроком на 14 дней.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекции Covid-19 во всем мире увеличилось на 60 650 человек. Всего же зараженных в 171 странах мира зарегистрировано 531 920 подтвержденных случаев заражения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстренное обращение Главы ДНР: Какие меры ввел Денис Пушилин в связи ситуацией с коронавирусом

Руководитель Республики сообщил о дополнительных мерах по защите от опасной инфекции [видео] (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции

Пенсионеры и люди, которые сидят дома, могут воспользоваться услугами волонтеров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В выходные дни в ДНР значительно сократится график работы кафе и ресторанов
В ДНР могут ввести чрезвычайное положение
В ДНР ограничили работу спортивных клубов в выходные дни
Из-за угрозы коронавируса в ДНР перенесли проведение массовых субботников
Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики
В ДНР рынки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме
Выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен
В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции
Глава ДНР сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом и ввел дополнительные меры по защите
«Пользуйтесь онлайн-банкингом!» Пенсионерам из республик Донбасса рассказали о выплатах в «Ощадбанке»
«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую
«Несет позитив в массы»: Уличный артист Донецка стал звездой соцсетей
«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР
В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк
В ботаническом саду Донецка впервые зацвел экзотический цветок "Дьявольский язык"
Украинские каратели сожгли дом в Донецке и повредили еще шесть домостроений
Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса