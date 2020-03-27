Ситуация с коронавирусом в ДНР на 27 марта: под наблюдением медиков 103 человека

На сегодняшний день, 27 марта 2020 года, в Донецкой Народной Республике под наблюдением медиков находятся 635 человек. Из них 103 человека в условиях стационара, остальные 532 в условиях домашней самоизоляции. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Состояние всех наблюдаемых удовлетворительное, температура тела – нормальная, - говорит Ольга Николаевна. - За вчерашние сутки в стационар поступили 16 человек, они находятся под наблюдением и проходят обследования.

Министр отметила, что на вчерашний день результаты выполненных тестов на коронавирусную инфекцию – отрицательные.

- На территории Республики по-прежнему не выявлено ни одного случая лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции, - подчеркнула Долгошапко.

Также руководитель здравоохранительного ведомства Республики напомнила, что со вчерашнего дня въезжающие на территорию ДНР с Российской Федерации граждане, не зависимо от гражданства, оформляют листок добровольного согласия на пребывания в домашней самоизоляции, сроком на 14 дней.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекции Covid-19 во всем мире увеличилось на 60 650 человек. Всего же зараженных в 171 странах мира зарегистрировано 531 920 подтвержденных случаев заражения

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