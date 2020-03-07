2020-03-07T16:43:56+03:00
Политика

В Донецке задержали группу из преподавателей-взяточников

За систематическое вымогательство и получение взяток им грозит до 12 лет лишения свободы [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Незаконный бизнес был поставлен на потокНезаконный бизнес был поставлен на потокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Донецке за получение взяток задержали сотрудников одной из кафедр учетно-финансового факультета Донецкого национального университета.

- Должностные лица кафедры вымогали и получали деньги у студентов за допуск к экзаменационной сессии, успешной сдачи зачетов и экзаменов, учебных практик, написания и защиты курсовых работ, - рассказал сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики.

Нелегальным бизнесом занималась целая группа – сумму взятки заведующая кафедрой определяла по своему личному усмотрению (от одной до 15 тысяч рублей). В ведомстве сообщили, что собирал деньги старший лаборант .

- Часть полученных денег старший лаборант оставляла себе, часть передавала преподавателям, в зависимости от учебного предмета, а оставшуюся сумму отдавала заведующей кафедрой, - рассказали правоохранители.

Полицейские добавили, что сотрудники кафедры вымогали взятки не только у нерадивых учащихся - проблемы со сдачей сессии возникали даже у прилежных студентов.

- Учусь на отлично, старательно сдаю все экзамены, но некоторые предметы сдать не смогла, потому что мне намекали на то, что «все-равно ты не сдашь». И я была вынуждена давать взятку, - рассказывает полицейским одна из студенток. - Очень жаль, что все так происходит в нашей молодой Республике, я имею знания и хочу получать их, но приходится сталкиваться с такими трудностями в учебе.

В общем итоге правоохранители зафиксировали 30 фактов получения взяток на сумму больше 150 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должность до трех лет и со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки, - рассказали в министерстве внутренних дел.

Читайте также

Автор видео «опустевшего Донецка» опроверг очередной фейк украинских журналистов

В незалежной в очередной раз попытались выдать желаемое за действительное [видео] (подробнее)

Тем временем

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Саше Валуеву

Недостающую сумму в размере 364 тысяч рублей внес один человек (подробности)

Взятки в ДонНУ были поставлены на поток.Сотрудники УБОП МВД ДНР пресекли преступную деятельность должностных лиц Донецкого национального университета, которые систематически вымогали и получали взятки от студентов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: Если русский язык не вернут в обиход в Украине - она распадётся. Крым и Донбасс - первые ласточки
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - о сенсационном исследовании социологов незалежной
Пострадавшая от украинского обстрела дончанка: «Снаряды угодили во двор. Мы чудом остались живы!»
Вечером 29 февраля украинская армия открыла огонь по Трудовским, что на окраине Донецка. Пострадавшая от обстрела ВСУ рассказала в телефонном разговоре «Комсомолке», что к счастью боеприпас не угодил в дом
Записки киевлянки: У нас хотят сжечь все книги из СССР на русском!
Наш обозреватель на Украине посмотрела, как в Киеве тайком отметили 23 февраля, почему хотят изъять все книги на русском языке времен СССР, и от чего пожилые люди стараются все меньше выходить из дома
Новости 24
На окраине Горловки от минометного огня ВСУ повреждены два дома
Коронавирус у жительницы подконтрольного Киеву Донбасса не нашли, но опасность для региона исходит от украинских военных
Почему в ДНР сделали один государственный язык
В Донбассе бомба времен Великой Отечественной войны достигла цели - от взрыва погиб «киборг» из 93-й украинской бригады
Символ донецкого парка отдыха ослик Рощик возвращается с зимовки на ферме
«Пенсионеры продолжают умирать!» В Донбассе только на одном из пяти украинских пунктов пропуска дежурит «скорая»
«Танец машин с мигалками»: Луганские полицейские оригинально поздравили девушек с 8 марта
Дончанка Татьяна Юрченко стала победительницей капитал-шоу «Поле чудес»
В 57-й бригаде ВСУ недосчитались вооружения на 80 тысяч долларов
ВСУ разместили вооружение вблизи жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе
В Донецке пройдет большой фестиваль по различным видам спортивной борьбы
«Весна для кого угодно, но не для нас»: ВСУ продолжают обстрелы Республики
Кто куда, а мы в Питер! 9 собак из приюта покинули военный Донецк и мчат в новую счастливую жизнь
Танцоры из Донецка выступят на международном конкурсе «Мистерия танца» в Москве
«Низкий вам поклон!»: Александр Ананченко поздравил женщин ДНР с 8 Марта
Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?
ВСУ разбили подстанцию и оставили сотни людей в ЛНР без электричества
Угроза коронавируса: Останутся ли донецкие туристы сидеть дома
Погода в Луганске на день: 7 марта будет +20 и без осадков