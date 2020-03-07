В Донецке задержали группу из преподавателей-взяточников

В Донецке за получение взяток задержали сотрудников одной из кафедр учетно-финансового факультета Донецкого национального университета.

- Должностные лица кафедры вымогали и получали деньги у студентов за допуск к экзаменационной сессии, успешной сдачи зачетов и экзаменов, учебных практик, написания и защиты курсовых работ, - рассказал сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики.

Нелегальным бизнесом занималась целая группа – сумму взятки заведующая кафедрой определяла по своему личному усмотрению (от одной до 15 тысяч рублей). В ведомстве сообщили, что собирал деньги старший лаборант .

- Часть полученных денег старший лаборант оставляла себе, часть передавала преподавателям, в зависимости от учебного предмета, а оставшуюся сумму отдавала заведующей кафедрой, - рассказали правоохранители.

Полицейские добавили, что сотрудники кафедры вымогали взятки не только у нерадивых учащихся - проблемы со сдачей сессии возникали даже у прилежных студентов.

- Учусь на отлично, старательно сдаю все экзамены, но некоторые предметы сдать не смогла, потому что мне намекали на то, что «все-равно ты не сдашь». И я была вынуждена давать взятку, - рассказывает полицейским одна из студенток. - Очень жаль, что все так происходит в нашей молодой Республике, я имею знания и хочу получать их, но приходится сталкиваться с такими трудностями в учебе.

В общем итоге правоохранители зафиксировали 30 фактов получения взяток на сумму больше 150 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должность до трех лет и со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки, - рассказали в министерстве внутренних дел.

Читайте также

Автор видео «опустевшего Донецка» опроверг очередной фейк украинских журналистов

В незалежной в очередной раз попытались выдать желаемое за действительное [видео] (подробнее)

Тем временем

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Саше Валуеву

Недостающую сумму в размере 364 тысяч рублей внес один человек (подробности)