Автор видео «опустевшего Донецка» опроверг очередной фейк украинских журналистов

В украинских средствах массовой информации начали тиражировать «новость» о том, что Донецк опустел. Ссылаются журналисты незалежной на пост в социальной сети украинского офицера, полковника Анатолия Штефана с позывным Штирлиц, который прикрепил к записи взятое из интернета видео.

«Зато флаг России и Ленин: появилось новое видео из оккупированного Донецка» – так озаглавил новость один из новостных сайтов Украины.

Дальше текст: «В сети появилось новое печальное видео из оккупированного Донецка, снятое жителем города из окна машины. На кадрах можно увидеть один из проспектов города. На нем практически не видно людей и машин, несмотря на хорошую погоду. Единственное, что видно из окна авто, что проезжает, это памятник Ленину и флаги России, которая оккупировала украинский город».

В первую очередь, хочется отметить, что «великие знатоки Донецка» даже толком не знают названий улиц столицы Республики. Это видео снято на центральной улице Артема, но никак не на проспекте.

– Знали бы они, как мы обрадовались, когда впервые увидели, что над площадью Ленина гордо реет российский флаг, – говорит житель Ворошиловского района Александр Левченко. – Для нас это что–то родное, к тому же, с каждым днем под ним ходит все больше горожан с паспортами России.

«Комсомолка» связалась с дончанином Владимиром – автором видео, которым украинские военные и журналисты воспользовались для создания очередного фейка.

– Просто захотелось снять видео, снять хорошую погоду, которую принесла весна, – рассказывает Владимир Муштенко. – На кадрах всем известная главная площадь Донецка.

Парень отметил, что действиями украинских журналистов нисколько не удивлен.

– Они работают как всегда, в своем репертуаре. Наверное, это проще простого, взять фразы и кадры из контекста, и сказать: «Как все там плохо». На самом деле, в Донецке – все хорошо, – говорит Владимир. – Людей на улицах действительно много, пришла весна, светит солнце, народ гуляет по бульварам и радуется. Так совпало, что на данном видео такое маленькое количество людей. В целом – все прекрасно.

Действительно, людей в столице Донецкой Народной Республики стало больше, чем в первые годы войны. Многие вернулись домой, еще численность населения, хоть немного, но увеличилась за счет иностранцев, которые нашли в Донецке вторую половинку и остались здесь – многие из них даже паспорта местного образца получили.

О том, что в городе не так мало людей, как хотелось бы некоторым на украинской стороне, могут свидетельствовать и машины на дорогах – местами даже пробки образовываются, что никак несвойственно «опустевшему городу». Еще – за неделю в Донецке родился 61 малыш: 34 мальчика и 27 девочек.

Кроме этого, стоит обратить внимание на донецкие вузы, обучаться в которые приезжают студенты из России, Европы… и той же Украины.

Нельзя пройти стороной аншлаги в столичных театрах и филармонии. Билеты на спектакли и программы разлетаются в первые дни продаж. К примеру – уже сейчас трудно будет купить билеты в драмтеатр даже на конец мая.

Конечно, на прифронтовых окраинах Донецка, и в других населенных пунктах Республики, которые ежедневно обстреливаются вооруженными формированиями Украины, ситуация сложная. Тем не менее – дети ходят в школы, работают магазины, люди продолжают возвращаться, с надеждой на то, что закончится война.