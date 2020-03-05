2020-03-05T18:24:42+03:00
Общество

Дончане обрадовались весне, но скоро вернется зима

Морозы в регион нагрянут в середине-конце марта
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В этом году весна пришла рано, но скоро опять вернутся морозы.В этом году весна пришла рано, но скоро опять вернутся морозы.Фото: Юрий СОБОЛЕВ
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Весна в этом году пришла аномально рано - 29 февраля. Обычно снег лежал до середины марта, иногда - до начала апреля, а отдельные кучи таяли чуть не до мая. Теперь же 3 марта температура днем поднялась аж до +17. Стало по-настоящему жарко и проснулись некоторые насекомые - в основном, в частном секторе, где для них создают условия зимовки кучи перегноя.

Тем не менее, зима еще не сдалась и возможно, вернется. Синоптики прогнозируют возвращения ночных морозов в Украину в середине марта, в ДНР - ближе к концу месяца. Тогда ночью будет -4-5 С, а днем немного выше нуля.

- Это очень губительно для посевов и почек плодовых деревьев. Урожая черешен, вишен, скорее всего, не будет, - сказал фермер из Старобешевского района Сергей Пономаренко.

Могут обостриться сезонные заболевания у людей. Кстати, как раз в это время наша территория имеет шансы получить по настоящему серьезную вспышку коронавируса - просто дойдет волна инфекции. Такие прогнозы делают эпидемиологи.

Однако есть и хорошие новости - достоверность прогнозов свыше 10 дней довольно низка. Так что оптимисты имеют шанс сказать - весна победила окончательно. в этом случае и опасность распространения ОРВИ и коронавируса гораздо ниже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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