«Парад для одного ветерана» провели в Докучаевске для 97-летнего ветерана, дошедшего до Берлина

4 марта свой день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Владимир Хлапов. В этом году ему исполнилось 97 лет. В честь этой даты курсанты и юнармейцы провели для него небольшой Парад Победы возле его двора. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Поздравить Владимира Николаевича пришли курсанты, юнармейцы, депутаты, сотрудники МЧС, казаки Докучаевского юрта, активисты и школьники. Фото: oddr.info

Оркестр, праздничный расчет, цветы и поздравления – все было сделано в лучших традициях большого Парада. Когда марш закончился Владимир Хлапов едва сдерживал слезы. Он поделился, что «не ожидал такой чести».

Курсанты под аккомпанемент оркестра спели бессмертные песни о Великой Победе. Фото: oddr.info

— Я участвовал в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны – в Сталинградской битве. Столько испытаний выпало на долю защитников Сталинграда, что сегодня кажется – человеку такого не вынести, — рассказал ветеран. — Но вынесли и выдержали. Тяжелыми были бои за Донбасс. В сентябре 1943 года в составе 50-й гвардейской стрелковой дивизии я участвовал в жарких боях на «Миус-фронте» и в освобождении города Сталино (Донецк). За бои в Донбассе летом 1943 года я получил свою первую награду – медаль «За отвагу».

Участники порадовали ветерана подарками, цветами и душевными поздравления. Фото: oddr.info

Владимир Хлапов живая легенда. Он был на фронте с первого дня Великой Отечественной войны и участвовал в важнейших ее сражениях. Владимир Хлапов воевал в третьем Белорусском фронте. После участвовал в боях в Донбассе. В составе контрразведки воевал в Чехословакии. И прошел череду боев в Ростовской, Запорожской и Николаевскую области. Также Хлапов является участником легендарных в истории сражениях в Кенигсберге, Сталинграде и Берлине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/764617" frameborder="0"></iframe> Парад для одного ветерана - В Докучаевске поздравили защитника Донбасса с 97-летием.! другой источник

Читайте также:

В Донецке провели Парад для одного ветерана в день его рождения

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Алексей Юнда праздновал свой 94-й день рождения [фото] [видео] (подробнее)