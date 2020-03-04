В Донецке состоялся первый Международный турнир «Кубок Дружбы» по Косики каратэ, посвященный памяти основоположника этого спорта в Донбассе Леонида Тимохина. 28 февраля заслуженному тренеру и выдающемуся наставнику исполнилось бы 55 лет.

БОИ В СТИЛЕ БРЮСА ЛИ

В столицу Республики приезжали команды бойцов из Москвы, Сочи, Липецка, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и Абхазии. Вместе с каратистами ДНР – больше 200 спортсменов.

Они соревновались в ката: боях с невидимым противником. Каждый показывал свою коронную комбинацию движений. Затем были непосредственно зрелищные поединки.

В Донецке прошел первый «Кубок Дружбы» по каратэ памяти Леонида Тимохина. Фото Анна СКРИПАЛЬ

В Донецке прошел первый «Кубок Дружбы» по каратэ памяти Леонида Тимохина. Фото Анна СКРИПАЛЬ

Косики каратэ – самое демократическое направление в мире боевых искусств. В Донецке в турнире участвовали и представители другого стиля восточных единоборств - винь-чун. Они демонстрировали быструю технику в стиле Брюса Ли.

Финальные схватки оценивала звездная бригада судей из Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара. Первое общекомандное место заняли спортсмены из Донецка, второе – у Краснодарского края, бронза досталась команде Липецка.

В Донецке прошел первый «Кубок Дружбы» по каратэ памяти Леонида Тимохина. Фото Анна СКРИПАЛЬ

«МЫ НАСТРОЕНЫ НА ПОБЕДУ»

По оценке президента Ассоциации Косики каратэ России Сергея Федоткина, «Кубок Дружбы» прошел на высоком мировом уровне.

Одним из чемпионов стал 15-летний дончанин Сергей Минин. Обладатель зеленого пояса в финале победил Константина Зуева из Сочи.

- К концу поединка прочувствовал своего соперника и комбинациями ударов победил со счетом 3:0, - рассказал Сергей.

Он пришел в Косики каратэ в начале войны. С 2015 года – в сборной.

В прошлом году Сергей стал кандидатом в мастера спорта. Сейчас он готовится к объединенному кубку России в Ногинске Московской области - завершающему отборочному этапу чемпионата мира, который состоится в Японии 20-22 ноября.

- Чтобы поехать в Токио, мне надо победить в нескольких дисциплинах, - говорит Сергей. – Мечтаю стать чемпионом мира.

В Донецке прошел первый «Кубок Дружбы» по каратэ памяти Леонида Тимохина. Фото Анна СКРИПАЛЬ

Золото и у 10-летнего Егора Терехова. Два года подряд он занимал первое место в Кубке по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева. Всего Егор участвовал в 17 соревнованиях и в них завоевал 9 золотых медалей, 3 серебряных и 2 бронзовых. Юный спортсмен также мечтает о золоте в Японии.

ПРИНЯЛИ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

На турнире «Кубок Дружбы» стало известно, что Федерацию Косики каратэ Донецкой Народной Республики приняли в члены Международной Федерации (IKKF). Сертификат вручил сам Сергей Федоткин.

- У детей есть перспективы стать спортсменами международного уровня. Официально, - сказал «КП» президент Федерации Косики каратэ ДНР Евгений Миронов.

В Донецке прошел первый «Кубок Дружбы» по каратэ памяти Леонида Тимохина. Фото Анна СКРИПАЛЬ

Сейчас каратисты Республики тренируются практически в непрерывном режиме. 21 марта они выступят в Ростове-на-Дону, а на следующий день – в Краснодаре.

Самый важный для бойцов ДНР турнир пройдет в Ногинске Московской области в конце апреля.

- По итогам Кубка России окончательно сформируется сборная Донецкой Народной Республики. Тот состав, которым поедем на чемпионат мира в Японию, - сообщил Евгений Миронов.

Наши каратисты уже выступали в Токио под флагом Республики в 2016 году. И с родины каратэ привозили медали.

ДОСЬЕ «КП»

Леонид Тимохин - основоположник Косики каратэ в Донбассе. Все тренеры донецкой федерации – его ученики. У Леонида Анатольевича был шестой дан каратэ – один из наивысших разрядов (для сравнения: в Украине нет ни одного бойца такого уровня).

В собственный стиль Леонид Анатольевич привнес знания, которые почерпнул у первого чемпиона СССР по каратэ в абсолютной категории из Санкт-Петербурга Владимира Илларионова. Того самого, который снимался в «Русском транзите».

Донецкая школа каратэ всегда была очень сильной. Столица шахтерского края являлась центром развития этого олимпийского вида спорта в СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Деревья из «Вишнёвого сада» расцвели фотографиями донецких актрис»: В драмтеатре открылась выставка к Международному женскому дню

Выставка посвящена женщинам театра, в том числе, и тем, которых никогда не видят зрители (подробнее)