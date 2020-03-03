Как жители ДНР отреагировали на подорожание алкоголя

В ДНР с 1 марта подорожали водка, коньяк, вино, слабоалкогольные напитки. И даже тоники и энергетики, где есть спирт. Последние три дня дончане ходят в магазины, как на выставку достижений народного хозяйства, и прикидывают в уме, в какую копеечку им теперь обойдется «бухнуть».

Хотя постановление правительства о минимальных оптово-отпускных и розничных ценах на алкогольную продукцию было принято еще 14 февраля и даже опубликовано, народ как-то не задумывался о его последствиях для кошелька. И вот теперь настал черед считать.

ЦЕНЫ БУДУТ КАК В РОСТОВЕ

- Э-эх, - выдохнул один из посетителей «Первого республиканского супермаркета» после «похода» вдоль полок с алкоголем. – Знал бы, что так будет, сделал бы запас.

- А чему удивляться, - возразил другой. – Пенсии и зарплаты у нас скоро вырастут до уровня российских. Вот и спиртное будет по цене, как в Ростове.

Цены на водку, действительно, подскочили неслабо. Обычные поллитровки местного розлива раньше стартовали от 80 рублей. Теперь на все эти изделия установлена минимальная розничная цена в 120 рублей. То есть подорожали в полтора раза – на 40 рублей. По 120-ть продают и местную водку, которая раньше стоила в пределах 110-115 рублей – «Московскую», «Столичную» «Пацаны», «Икряную». Она более качественная, и подорожала совсем символически.

Хуже дела с импортной водкой. Для нее минимальная цена установлена в 200 рублей. Многие торговые марки не стали задирать стоимость поллитровок выше этого уровня. Таким образом, подорожали в пределах 40-50 рублей.

С коньяком ситуация более «демократичная». Минимальная цена на 3-зведочную поллитровку донецкого производства установлена на уровне 168 рублей, импортного – 190 рублей. Поэтому ценники на эти спиртовые дистиляты почти не изменились. А некоторые торговые марки даже скидки предлагают.

ТЕПЕРЬ НАЙДУТСЯ ДЕНЬГИ НА ПЕНСИИ

Днем встретил соседа – дворника Серегу. У него работа тяжелая и нервная. Каждое утро на него и коллегу старшая из ЖЭКа матом кричит, подгоняет. В руках у Сереги была поллитровка «Пацанов» с остатками горючей жидкости. С коллегой он уже снял стресс. Порадовался за соседа, что тот перешел на более качественную водку, раньше пил только ту, что по 80 рублей. Но и огорчился – так Серега всю свою прибавку к зарплате дворника пропьет.

Другой сосед – пожилой грек Виктор Михайлович - по-своему оценил подорожание «горючки».

- Теперь мне пенсию задерживать не будут, - сказал он. – После повышения пенсий и зарплат бюджетникам в Донецке явно ощущается нехватка наличности.

Михалыч также прогнозирует повышение спроса на "боярышник" и самогон.

- Не всем 120 рублей за бутылку будет по карману. К тому же сахар нынче дешевый – 25-26 рублей за кило, – отметил дончанин.

Он опасается, что может вырасти спрос на сахар. И как следствие – продукт подорожает.

В магазинах донецкое пиво еще есть – по прежней цене, но остатки быстро раскупаютсяФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИСЧЕЗАЕТ ПИВО ДОНЕЦКОГО ЗАВОДА

Тем временем, любители пива обеспокоены еще и исчезновением продукции Донецкого пивзавода (ДПЗ).

- Вечером в пятницу, 28 февраля, по традиции с друзьями пошли в пивбар, а там ни одной бутылки нашего пивзавода, - рассказывает житель микрорайона Донской Андрей. – Хозяйка сказала, что завод пока не отгружает продукцию. Огорчились, конечно.

В магазинах донецкое пиво еще есть – по прежней цене, но остатки быстро раскупаются. Дончане связывают исчезновение любимого напитка с подорожанием.

- Как сильно цена на пиво ДПЗ повысится? – интересуется Андрей Лоскутов.

- Скоро узнаем, - «успокаивает» его Виктория.

Горожане надеются, что с Донецким пивзаводом все в порядке, и к 8 марта они смогут отведать свежесваренного пенного напитка.

И не забывайте - чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЦРБ ДНР объяснили, куда пропали деньги из банкоматов

В конце этой недели жители Республики ощутили нехватку наличности в банкоматах (подробнее)