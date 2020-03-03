2020-03-03T21:49:23+03:00
Политика

Как жители ДНР отреагировали на подорожание алкоголя

С 1 марта в Республике подорожали водка, коньяк, вино и слабоалкогольные напитки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Минимальная цена на поллитра местной водки – 120 рублей, а импортной – 200Минимальная цена на поллитра местной водки – 120 рублей, а импортной – 200Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

В ДНР с 1 марта подорожали водка, коньяк, вино, слабоалкогольные напитки. И даже тоники и энергетики, где есть спирт. Последние три дня дончане ходят в магазины, как на выставку достижений народного хозяйства, и прикидывают в уме, в какую копеечку им теперь обойдется «бухнуть».

Хотя постановление правительства о минимальных оптово-отпускных и розничных ценах на алкогольную продукцию было принято еще 14 февраля и даже опубликовано, народ как-то не задумывался о его последствиях для кошелька. И вот теперь настал черед считать.

ЦЕНЫ БУДУТ КАК В РОСТОВЕ

- Э-эх, - выдохнул один из посетителей «Первого республиканского супермаркета» после «похода» вдоль полок с алкоголем. – Знал бы, что так будет, сделал бы запас.

- А чему удивляться, - возразил другой. – Пенсии и зарплаты у нас скоро вырастут до уровня российских. Вот и спиртное будет по цене, как в Ростове.

Цены на водку, действительно, подскочили неслабо. Обычные поллитровки местного розлива раньше стартовали от 80 рублей. Теперь на все эти изделия установлена минимальная розничная цена в 120 рублей. То есть подорожали в полтора раза – на 40 рублей. По 120-ть продают и местную водку, которая раньше стоила в пределах 110-115 рублей – «Московскую», «Столичную» «Пацаны», «Икряную». Она более качественная, и подорожала совсем символически.

Хуже дела с импортной водкой. Для нее минимальная цена установлена в 200 рублей. Многие торговые марки не стали задирать стоимость поллитровок выше этого уровня. Таким образом, подорожали в пределах 40-50 рублей.

С коньяком ситуация более «демократичная». Минимальная цена на 3-зведочную поллитровку донецкого производства установлена на уровне 168 рублей, импортного – 190 рублей. Поэтому ценники на эти спиртовые дистиляты почти не изменились. А некоторые торговые марки даже скидки предлагают.

ТЕПЕРЬ НАЙДУТСЯ ДЕНЬГИ НА ПЕНСИИ

Днем встретил соседа – дворника Серегу. У него работа тяжелая и нервная. Каждое утро на него и коллегу старшая из ЖЭКа матом кричит, подгоняет. В руках у Сереги была поллитровка «Пацанов» с остатками горючей жидкости. С коллегой он уже снял стресс. Порадовался за соседа, что тот перешел на более качественную водку, раньше пил только ту, что по 80 рублей. Но и огорчился – так Серега всю свою прибавку к зарплате дворника пропьет.

Другой сосед – пожилой грек Виктор Михайлович - по-своему оценил подорожание «горючки».

- Теперь мне пенсию задерживать не будут, - сказал он. – После повышения пенсий и зарплат бюджетникам в Донецке явно ощущается нехватка наличности.

Михалыч также прогнозирует повышение спроса на "боярышник" и самогон.

- Не всем 120 рублей за бутылку будет по карману. К тому же сахар нынче дешевый – 25-26 рублей за кило, – отметил дончанин.

Он опасается, что может вырасти спрос на сахар. И как следствие – продукт подорожает.

В магазинах донецкое пиво еще есть – по прежней цене, но остатки быстро раскупаются Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В магазинах донецкое пиво еще есть – по прежней цене, но остатки быстро раскупаютсяФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИСЧЕЗАЕТ ПИВО ДОНЕЦКОГО ЗАВОДА

Тем временем, любители пива обеспокоены еще и исчезновением продукции Донецкого пивзавода (ДПЗ).

- Вечером в пятницу, 28 февраля, по традиции с друзьями пошли в пивбар, а там ни одной бутылки нашего пивзавода, - рассказывает житель микрорайона Донской Андрей. – Хозяйка сказала, что завод пока не отгружает продукцию. Огорчились, конечно.

В магазинах донецкое пиво еще есть – по прежней цене, но остатки быстро раскупаются. Дончане связывают исчезновение любимого напитка с подорожанием.

- Как сильно цена на пиво ДПЗ повысится? – интересуется Андрей Лоскутов.

- Скоро узнаем, - «успокаивает» его Виктория.

Горожане надеются, что с Донецким пивзаводом все в порядке, и к 8 марта они смогут отведать свежесваренного пенного напитка.

И не забывайте - чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЦРБ ДНР объяснили, куда пропали деньги из банкоматов

В конце этой недели жители Республики ощутили нехватку наличности в банкоматах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: Если русский язык не вернут в обиход в Украине - она распадётся. Крым и Донбасс - первые ласточки
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - о сенсационном исследовании социологов незалежной
Пострадавшая от украинского обстрела дончанка: «Снаряды угодили во двор. Мы чудом остались живы!»
Вечером 29 февраля украинская армия открыла огонь по Трудовским, что на окраине Донецка. Пострадавшая от обстрела ВСУ рассказала в телефонном разговоре «Комсомолке», что к счастью боеприпас не угодил в дом
Записки киевлянки: У нас хотят сжечь все книги из СССР на русском!
Наш обозреватель на Украине посмотрела, как в Киеве тайком отметили 23 февраля, почему хотят изъять все книги на русском языке времен СССР, и от чего пожилые люди стараются все меньше выходить из дома
Новости 24
С октября 2019 года Украина установила новый рекорд по обстрелам – в ход пошла артиллерия
Минометным огнем ВСУ поврежден дом возле пункта пропуска под Донецком
Обстрелами ВСУ поврежден жилой дом в селе Сигнальное
В Алчевске в честь 95-летнего ветерана устроили концерт с салютом
В преддверии восьмого марта Глава ДНР встретился с женщинами ветеранами Великой Отечественной
В ЛНР привезли семена крымской сосны, чтобы посадить ее на месте выжженных войной лесов
Градоначальником Элисты назначен экс-вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников
Денис Пушилин призвал дончан с паспортами Российской Федерации поучаствовать в обсуждении изменений в Конституцию РФ
«Проехали 27 стран, и ничего!» В Греции задержали бывшего комбата украинских карателей, зверствовавших в Донбассе
И.о. главного санврача Луганска Спартак Гаврик: Уровень заболеваемости ОРВИ в городе ниже эпидемпорога на 14 процентов
ВСУ обстреляли Саханку, Старомихайловку и Пантелеймоновку, есть разрушения
Погода в Луганске на день: 3 марта в Республике возможны кратковременные дожди
Погода в Донецке на день: 3 марта будет пасмурно, но тепло
В ЛНР задержали мошенника, который обманул фермеров на 6 миллионов рублей
Ученики известного каратиста Леонида Тимохина готовятся к чемпионату мира по каратэ в Японии
Жительнице Луганска Евдокии Соломко исполнилось 100 лет
Грипп в Донецке и ДНР 2020: На время занятий студентам будут раздавать защитные маски
МГБ задержало киллера СБУ и предотвратило покушение на двойного агента
Полиция Стаханова задержала мужчин, которые из автомата расстреляли цыганскую семью
На главной улице Донецка появился новый дорожный знак
ВСУ ранили мирную жительницу возле Красногоровки
Авария под Шахтерском: 73-летняя бабушка врезалась в машину с двухлетним ребенком
Касается ли жителей Донбасса запрет на въезд в Абхазию из-за коронавируса
Куда планируют жители ЛНР отправиться на отдых этим летом
Обмена пленными между Украиной и Донбассом в марте можно не ждать
Звезды российского телевидения выступят в донецком театре с комедийной постановкой
Стали известны имена украинских военных, расстрелявших сегодня в ЛНР гражданский автомобиль
Украинские диверсанты ударили по гражданскому автомобилю в ЛНР из противотанкового ракетного комплекса: есть жертвы
В Мариуполе собака спровоцировала серьезное ДТП