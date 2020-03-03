«Плохое состояние маршруток, нарушение графика и хамство водителей» – Жители Республики жалуются на качество перевозок

Плохое техническое состояние пассажирского транспорта жители Донецкой Народной Республики регулярно отмечают в своих обращениях на официальном сайте Главы Республики. Эта тема – одна из обсуждаемых и на интернет–форумах.

Госавтоинспекция регулярно проводит плановые и внеплановые рейды по автостанциям. Причины этому две: первая – жалобы пассажиров, вторая – календарная проверка исправности автотранспорта. Но хоть рейды и помогли избавиться от части изношенных автобусов и маршруток, жалобы от пассажиров продолжают поступать. Так кого стоит винить в таком качестве (а точнее в его отсутствии) общественного транспорта? Водителей или перевозчиков?

На что больше жалуются?

Больше всего пассажиры недовольны техническим и санитарным состоянием общественного транспорта. Кроме этого – автобусы часто приходят с опозданием. А после семи вечера, несмотря на график, и вовсе могут исчезнуть. Особенно на это сетуют жители отдаленных районов.

Отдельной темой является неуважительное отношение водителей к пассажирам.

— Я уже не говорю, что курят за рулем, слушают музыку, которую сами хотят, да так громко порой, что голова разрывается. Так есть же и такие, которые и послать могут! — говорит дончанка Валентина. — И ничего им не страшно. Таких, конечно, меньшинство, но из–за них складывается ощущение, что водитель только хамить и умеет. Бывает, конечно, и хорошие попадаются – им спасибо.

По всем правилам, транспортное средство должно проверяться регулярно, при необходимости – его нужно отправлять на ремонт. Но зачастую перевозчики пренебрегают этими правилами – со слов самих водителей автобусы редко проходят проверку.

— Мы вообще вольнонаемные рабочие. За техническое состояние транспортного средства должен отвечать перевозчик. А мы лишь работаем на том, что приходится. Другое дело, если бы автобус к себе во двор забирал, тогда, может, больше времени бы ремонту уделял, но это ведь не дело! Конечно, нам хотелось бы иметь новые автобусы. Поскольку те, что сейчас, скоро перестанут ездить, — рассказывает водитель городского автобуса Андрей.

«Нужно восстановить проведение конкурсов на перевозку»

С начала 2020 года из–за нарушения правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров, произошло 9 аварий, в которых 3 человека погибли, а еще 30 – были травмированы. Такую неутешительную статистику сообщили в пресс–службе Министерства внутренних дел Республики.

— При проведении профилактических мероприятий было осмотрено больше 2 400 транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках. В результате проверок было выявлено более 170 автобусов и микроавтобусов с техническими неисправностями, задокументированы 378 нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, — добавили в ведомстве.

Чтобы понизить количество жалоб от пассажиров и количество аварий на дорогах, есть только одно решение – обновление автопарка.

— Органам исполнительной власти и местного самоуправления целесообразно восстановить проведение конкурсов на перевозку пассажиров. Это позволит обновить автобусный парк и повысить ответственность перевозчиков за техническое состояние транспортных средств, — считает заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Сергей Паршиков.

«Могут ведь – если хотят!»

Жители Червоногвардейского района Макеевки и Киевского района Донецка нарадоваться не могут – с 1 марта возобновил работу 19–й автобусный маршрут, который не ходил уже несколько лет.

— Раньше он курсировал между автостанциями «Червоногвардейская» и «Крытый рынок». Теперь конечную изменили – с Гвардейки наш 19–й будет идти на автостанцию «Центр». А это значит, что теперь без пересадок на любую точку по улице Университетской – в парк Щербакова, Национальный университет или же «Донецк сити». Для многих людей – это новые возможности, — говорит макеевчанин Павел Игнатов.

— Автобусы пустили новенькие. На табло название остановок высвечиваются. Товарищ там водителем работает – говорит, что 24 маршрутки теперь будет на 19–м – ходят каждые три минуты. Могут ведь – когда хотят! Другим в пример, — считает жительница Червоногвардейки Светлана. — А ведь, чем больше таких новеньких маршрутов, тем больше другие перевозчики начинают ухаживать за старыми, чтобы вовсе не остаться без пассажиров. А то ведь многие решат ехать в комфорте, хоть и с пересадками, хоть бы не на разваленном сарае на колесах.

Остается надеяться, что за проверками последует массовое обновление автопарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/764158" frameborder="0"></iframe> Правоохранители отмечают сложную ситуацию в сфере пассажирских перевозок.! другой источник

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