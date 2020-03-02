2020-03-02T17:39:23+03:00
Политика

В Донбассе украинские военные расстреляли гражданский автомобиль из противотанкового орудия: есть жертвы

Один из пассажиров погиб на месте, другой - получил ранения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот из такого орудия сегодня был расстрелян гражданский автомобиль. Фото: coolyanews.infoВот из такого орудия сегодня был расстрелян гражданский автомобиль. Фото: coolyanews.info
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Сегодня в ЛНР украинские диверсанты из 1-й роты 130 разведбатальона ВСУ прицельно ударили из противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю УАЗ.

Такой комплекс позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км, а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом наведение проходит в низкоэнергетическом уровне излучения, чтобы скрыть канал управления. Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь «с плеча».

Уточнили позже, что машина двигалась по трассе в районе Сокольников, посёлка, расположенного в прифронтовой зоне.

Этот обстрел привёл к гибели одного из пассажиров автомобиля, второй пассажир получил ранения.

-Вооруженные формирования Украины совершили очередной неприкрытый акт агрессии в отношении мирного населения Донбасса, - сказал начальник Управления Народной Милиции ЛНР Ян Лещенко.

Позже стали известны имена преступников расстрелявших автомобиль. В указанном районе действует группа диверсантов в составе: командир группы лейтенант Порицкий, старший сержант Тростянчук, старший солдат Гуцол и старший солдат Мельник. Именно на их совести эти жертвы.

Украинские военные продолжают обстреливать территории республик. Так, недавно под удар попала школа на Трудовских. Всего же по ДНР только за неделю было выпущено почти 2 тонны снарядов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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